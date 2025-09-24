НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг: Возвеличивание ценности мира, решительные преобразования ради построения устойчивого будущего
Президент призвал международное сообщество всемерно укреплять многосторонность и международную систему, основанную на нормах международного права, с ООН в качестве центра.
Подтверждая, что мир является как целью, так и необходимым условием для построения стабильного, справедливого, демократического и процветающего будущего, Президент призвал все страны соблюдать международное право и Устав ООН, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела, не применять силу и не угрожать её применением, а решать споры исключительно мирными средствами.
Выступая за культуру мира посредством укрепления доверия, международной солидарности, диалога и уважения различий, Президент призвал к прекращению огня, прекращению насилия, защите гражданского населения, обеспечению гуманитарного доступа в зонах конфликтов; высоко оценил признание рядом стран Государства Палестина; призвал к оказанию срочной гуманитарной помощи палестинскому народу; предложил США снять санкции против Кубы и исключить её из списка стран – спонсоров терроризма.
Президент отметил роль региональных организаций, в частности центральную роль АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе; подчеркнул важность построения самодостаточного, инклюзивного и устойчивого Сообщества АСЕАН; продвижения Соглашения о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом; реализации «пятипунктового консенсуса» по Мьянме; а также поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролётов в Восточном море на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Для построения устойчивого будущего Президент призвал к реформированию многосторонних институтов глобального управления, прежде всего ООН и международных финансово-валютных учреждений, чтобы они лучше адаптировались, обеспечивали справедливость, прозрачность, слаженность, эффективность и действенность, а также отвечали интересам государств и каждого человека.
С целью оптимизации модели устойчивого развития на основе цифровой и зелёной трансформации Президент отметил необходимость разработки всеобъемлющих стратегий, активных инвестиций в научные исследования и разработки, подготовки кадров высокого качества, развития «зелёной» технологической инфраструктуры; особо подчеркнул необходимость усиления международного сотрудничества в области передачи технологий и мобилизации «зелёного» финансирования. Президент указал, что развитые страны должны делиться и передавать технологии развивающимся и наименее развитым странам, а процесс социальной трансформации должен ставить человека в центр.
Несмотря на существующие ограничения, Президент подтвердил решимость Вьетнама достичь стратегических целей: к 2030 году стать страной с современной промышленностью и высоким средним доходом, а к 2045 году — государством с высоким уровнем дохода; реализовать Цели устойчивого развития; достичь углеродной нейтральности к 2050 году; стать сильной, процветающей и счастливой страной.
Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам всегда будет прилагать максимум усилий и идти рука об руку со всеми странами, чтобы взять на себя общую ответственность, преодолевать вызовы, продвигать решительные преобразования и строить мир, стабильный, процветающий и устойчивый, приносящий счастье и благополучие каждому человеку.
В этой связи Президент Лыонг Кыонг пригласил все государства принять участие в церемонии открытия для подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, которая состоится 25 октября в Ханое; сообщил, что Вьетнам активно готовится к выполнению роли председателя Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в 2026 году; а также попросил страны поддержать кандидатуру Вьетнама в Совет по правам человека ООН на период 2026–2028 годов и в Суд по морскому праву на период 2026–2036 годов.
Президент Лыонг Кыонг поделился историей возрождения Вьетнама из руин войны: от бедной, отсталой, низкоразвитой страны, находившейся в изоляции и под санкциями, — до современного развивающегося государства со средним уровнем дохода и широкой международной интеграцией.