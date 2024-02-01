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Президент Лула да Силва назвал Вьетнам важным партнером Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил, что Вьетнам является важным партнером его страны, принимая посла Вьетнама Буй Ван Нги, который прибыл для вручения верительных грамот в Бразилиа 31 января.
  Президент Бразилии Лула да Силва. Фото: ВИA  
Выразив свое восхищение достижениями Вьетнама за последние годы, лидер принимающей стороны высоко оценил развитие двусторонних отношений и попросил две страны укреплять сотрудничество во многих сферах, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, сельское хозяйство и науку, а также технологии.

Он отметил, что в последние годы двусторонняя торговля активно растет и в 2023 году составила около 7 миллиардов долларов США, поэтому страны должны и дальше развивать связи в этой области.

Президент добавил, что надеется на второй визит во Вьетнам в ближайшем будущем, после первого в 2008 году.

В свою очередь, посол Буй Ван Нги заявил, что для него большая честь работать послом Вьетнама в Бразилии, и пообещал содействовать развитию всестороннего партнерства двух стран все более существенным и эффективным образом во всех трех столпах межпартийной, межгосударственной и народной дипломатии.

Посол подчеркнул, что будет прилагать усилия для развития двусторонних экономических, торговых и инвестиционных связей наравне с прочными политическими отношениями, в первую очередь выполняя обязательства, изложенные в совместном коммюнике, принятом во время официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Бразилию в сентябре 2023 года.

Он пообещал тесно сотрудничать с южноамериканской страной в организации празднования 35-й годовщины дипломатических отношений двух стран (8 мая 1989 - 2024) и 17-й годовщины всеобъемлющего партнерства (май 2007 - 2024) в этом году.

На встрече посол Буй Ван Нги также передал президенту Луле да Силве приглашение президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам.

ВИА/ИЖВ

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