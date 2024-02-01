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Президент Лула да Силва назвал Вьетнам важным партнером Бразилии
Он отметил, что в последние годы двусторонняя торговля активно растет и в 2023 году составила около 7 миллиардов долларов США, поэтому страны должны и дальше развивать связи в этой области.
Президент добавил, что надеется на второй визит во Вьетнам в ближайшем будущем, после первого в 2008 году.
В свою очередь, посол Буй Ван Нги заявил, что для него большая честь работать послом Вьетнама в Бразилии, и пообещал содействовать развитию всестороннего партнерства двух стран все более существенным и эффективным образом во всех трех столпах межпартийной, межгосударственной и народной дипломатии.
Посол подчеркнул, что будет прилагать усилия для развития двусторонних экономических, торговых и инвестиционных связей наравне с прочными политическими отношениями, в первую очередь выполняя обязательства, изложенные в совместном коммюнике, принятом во время официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Бразилию в сентябре 2023 года.
Он пообещал тесно сотрудничать с южноамериканской страной в организации празднования 35-й годовщины дипломатических отношений двух стран (8 мая 1989 - 2024) и 17-й годовщины всеобъемлющего партнерства (май 2007 - 2024) в этом году.
На встрече посол Буй Ван Нги также передал президенту Луле да Силве приглашение президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам.