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Президент Италии председательствует на официальной церемонии провода президента Во Ван Тхыонг
Президент Серджио Маттарелла и его дочь лично встретили и пригласили президента Во Ван Тхыонга и супругу в зал Брастона, где совершается церемония.
Президент Италии с дочерью, президент Во Ван Тхыонг с супругой обменялись рукопожатием и попрощались с официальными лицами двух стран. Затем президент Италии и его дочь пригласили президента Во Ван Тхыонга и супругу на почетное место, под музыку национального гимна национальный флаг Вьетнама медленно спущен с башни Торрино, куда был поднят на официальной церемонии встречи 26 июля. Затем капитан почетного отряда поприветствовал и пригласил президента Во Ван Тхыонга и президента Италии Серджио Маттареллу принять ряды почетного отряда.
Председательствование Президента Италии и его дочери на церемонии встречи, провода и национальном приеме в честь Президента Во Ван Тхыонга, переговоры на высоком уровне и встречи гостя с итальянскими руководителями продемонстрировали особое уважение итальянского государства и народа к традиционным 50-летним отношениям с Вьетнамом и визиту главы азиатского государства.