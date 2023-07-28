Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Италии председательствует на официальной церемонии провода президента Во Ван Тхыонг

Президент Серджио Маттарелла и его дочь лично встретили и пригласили президента Во Ван Тхыонга и супругу в зал Брастона, где совершается церемония.
  Президент Во Ван Тхыонг и президент Италии Серджо Маттарелла. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
По словам спецкора ВИА, после успешных встреч между президентом Во Ван Тхыонгом и итальянскими руководителями, президент Италии Серджио Маттарелла председательствовал на официальной церемонии провода президента Во Ван Тхыонга с супругой и высокопоставленной вьетнамской делегации. Церемония прошла торжественно в зале Брастона в Президентском дворце в Риме.

Президент Серджио Маттарелла и его дочь лично встретили и пригласили президента Во Ван Тхыонга и супругу в зал Брастона, где совершается церемония.

Президент Италии с дочерью, президент Во Ван Тхыонг с супругой обменялись рукопожатием и попрощались с официальными лицами двух стран. Затем президент Италии и его дочь пригласили президента Во Ван Тхыонга и супругу на почетное место, под музыку национального гимна национальный флаг Вьетнама медленно спущен с башни Торрино, куда был поднят на официальной церемонии встречи 26 июля. Затем капитан почетного отряда поприветствовал и пригласил президента Во Ван Тхыонга и президента Италии Серджио Маттареллу принять ряды почетного отряда.

Председательствование Президента Италии и его дочери на церемонии встречи, провода и национальном приеме в честь Президента Во Ван Тхыонга, переговоры на высоком уровне и встречи гостя с итальянскими руководителями продемонстрировали особое уважение итальянского государства и народа к традиционным 50-летним отношениям с Вьетнамом и визиту главы азиатского государства.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском

Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском

По словам спецкора ВИА, во второй половине дня 27 июля (по местному времени) по приглашению Папы Франциска президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная вьетнамская делегация посетили Ватикан.
ПОДРОБНЕЕ

Top