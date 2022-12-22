Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Индонезии председательствует на церемонии встречи президента Нгуен Суан Фука

По сообщению спецкора ВИА, по приглашению президента Республики Индонезия Джоко Видодо президент Нгуен Суан Фук возглавил высокопоставленную делегацию во время государственного визита в Республику Индонезия с 21 по 23 декабря.
Президент Нгуен Суан Фук и Президент Индонезии Джоко Видодо на церемонии встречи. Фото: ВИА
В 10:00 22 декабря в Президентском дворце в городе Богор, провинция Западная Ява, президент Джоко Видодо провел торжественную церемонию встречи президента Нгуен Суан Фука.

У ворот Президентского дворца военной оркестр, кавалерия и почетный караул в красочных традиционных индонезийских костюмах приветствовали и проводили делегацию во дворец.

Президент Джоко Видодо сам подошел к машине, чтобы встретить Нгуен Суан Фука.

Оркестр сыграл вьетнамский и индонезийский национальные гимны, залпами салютов поприветствован государственный визит президента Нгуен Суан Фука.

Президент Нгуен Суан Фук обошел строй роты почетного караула.

Перед началом переговоров президент Нгуен Суан Фук посадил дерево на память у Президентского дворца.

Переговоры между двумя сторонами будут направлены на оценку результатов сотрудничества, достигнутых за последние годы, и обсуждение направлений углубления вьетнамо-индонезийского стратегического партнерства.

Согласно программе, после переговоров президент Нгуен Суан Фук и президент Индонезии встретятся с прессой.

После этого президент Джоко Видодо даст прием на государственном уровне в честь президента Нгуен Суан Фука.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top