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Президент Индонезии председательствует на церемонии встречи президента Нгуен Суан Фука
У ворот Президентского дворца военной оркестр, кавалерия и почетный караул в красочных традиционных индонезийских костюмах приветствовали и проводили делегацию во дворец.
Президент Джоко Видодо сам подошел к машине, чтобы встретить Нгуен Суан Фука.
Оркестр сыграл вьетнамский и индонезийский национальные гимны, залпами салютов поприветствован государственный визит президента Нгуен Суан Фука.
Президент Нгуен Суан Фук обошел строй роты почетного караула.
Перед началом переговоров президент Нгуен Суан Фук посадил дерево на память у Президентского дворца.
Переговоры между двумя сторонами будут направлены на оценку результатов сотрудничества, достигнутых за последние годы, и обсуждение направлений углубления вьетнамо-индонезийского стратегического партнерства.
Согласно программе, после переговоров президент Нгуен Суан Фук и президент Индонезии встретятся с прессой.
После этого президент Джоко Видодо даст прием на государственном уровне в честь президента Нгуен Суан Фука.