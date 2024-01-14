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Президент Индонезии завершает государственный визит во Вьетнам
В ходе своего визита президент Видодо возложил венок в память о президенте Хо Ши Мине в его мавзолее в Ханое и павших бойцах у Монумента героям и мученикам в столице.
Президент встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем, и оба лидера стали сопредседателями бизнес-диалога высокого уровня. Он также встретился с председателем Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
В ходе переговоров и встреч лидеры принимающих стран подчеркнули, что Вьетнам придает большое значение традиционным отношениям и стратегическому партнерству между двумя странами.
Они высоко оценили достижения Индонезии во внутренних и внешних делах под руководством президента Джоко Видодо за последние два срока, а также поздравили Индонезию с успешным выполнением обязанностей председателя G20 в 2022 году и председательства в АСЕАН и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в прошлом году.
Лидеры выразили надежду, что Индонезия успешно проведет предстоящие всеобщие выборы и продолжит развитие во имя мира и сотрудничества в регионе и во всем мире.
В свою очередь, президент Джоко Видодо выразил удовольствие от второго визита во Вьетнам в качестве президента Индонезии и поблагодарил Вьетнам за поддержку Индонезии в выполнении обязанностей председателя АСЕАН в 2023 году, заявив, что Индонезия желает укреплять традиционную дружбу и сотрудничество с Вьетнамом - своим единственным стратегическим партнером в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Стороны выразили удовлетворение сильным и динамичным развитием двустороннего стратегического партнерства, отметив, что Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН, а Вьетнам - четвертым по величине торговым партнером Индонезии в этом блоке. Несмотря на пандемию COVID-19, двусторонняя торговля все равно значительно выросла: с 9 миллиардов долларов США в 2019 году до почти 14 миллиардов долларов США в прошлом году.
В отношении будущих направлений сотрудничества лидеры договорились укреплять политическое доверие путем обмена делегациями и контактов, эффективного применения механизмов двустороннего сотрудничества и скорейшей разработки программы действий на 2024-2028 годы.
Учитывая значительные результаты сотрудничества за последние почти 70 лет, обе страны должны как можно скорее поднять свое стратегическое партнерство на новый уровень, заявили они.
Лидеры стали свидетелями обмена меморандумом о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий и меморандумом о сотрудничестве в области рыболовства.
В рамках визита президенты двух стран посмотрели программу боевых искусств и музыкальную программу в исполнении спортсменов, солдат и артистов Вьетнамской народной армии в Ханое.