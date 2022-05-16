Президент Греции прибыла в Ханой с официальным визитом во Вьетнам

Президент Катерина Сакелларопулу и высокопоставленная делегация Греции прибыли в Ханой днем 15 мая. Фото: ВИА

Президент Греции Катерина Сакелларопулу и высокопоставленная делегация Греции прибыли в Ханой 15 мая во второй половине дня, начав свой четырехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению президента Нгуен Суан Фука.

На церемонии встречи президента Греции и сопровождающих ее лиц в международном аэропорту Нойбай присутствовали заведующий Канцелярией президента Ле Кхань Хай, посол Вьетнама в Греции Ле Хонг Чыонг, заместитель министра иностранных дел Фам Куанг Хиеу и другие представители вьетнамского Министерство иностранных дел и посольства Греции в Ханое.

Во время своего пребывания во Вьетнаме президент Сакелларопулу должна почтить память покойного президента Хо Ши Мина в его мавзолее и павших солдат у памятника героям в Ханое.

Она проведет переговоры с президентом государства Нгуен Суан Фуком, нанесет визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и встретится с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Президент Греции также примет участие в подписании документов, встретится с представителями прессы, посетит Ван Мье-Куок Ты Жам (Храм Литературы) в Ханое, а также ряд мероприятий в местностях.

Визит проходит на фоне плодотворного развития традиционной дружбы Вьетнама и Греции, бесед и встреч лидеров двух стран, несмотря на последствия пандемии COVID-19.

Ожидается, что он будет способствовать укреплению политического доверия и углублению многопланового сотрудничества между двумя странами.

Вьетнам и Греция установили дипломатические отношения 15 апреля 1975 года. Греция открыла свое посольство в Ханое в марте 2007 года, а Вьетнам открыл свое посольство в Афинах в декабре 2010 года и официальное его открытие было 26 марта 2012 года.

Двусторонняя торговля быстро росла за последние 5 лет, превысив 446 млн. долл. США в 2021 году, что на 33% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что экспорт Вьетнама в Грецию сильно расширился, и у страны всегда было большое положительное сальдо торгового баланса с Грецией.



