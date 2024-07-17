Президент государства То Лам принял послов тюркских стран

Президент Вьетнама То Лам (второй справа) и послы Корхан Кемик из Турции (первый слева), Шовги Камал Оглы Мехдизаде из Азербайджана (второй слева) и Канат Тумыш из Казахстана (первый справа) на встрече в Ханое 16 июля.Фото: ВИA