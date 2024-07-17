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Президент государства То Лам принял послов тюркских стран
Он отметил, что традиционная дружба и многогранное сотрудничество Вьетнама с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией продолжают укрепляться благодаря частым встречам на всех уровнях.
Он попросил посла поддерживать тесную координацию с вьетнамскими ведомствами для продвижения обмена делегациями, особенно на высоком уровне.
Вьетнам и тюркские страны также должны поддерживать тесную и эффективную координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, включая Организацию Объединенных Наций, продолжил президент государства.
Президент государства То Лам отметил, что торгово-экономическое партнерство Вьетнама с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией укрепляется, а двусторонний товарооборот растет из года в год. Однако двусторонние отношения Вьетнама с этими тремя странами еще не соответствуют огромному потенциалу сотрудничества, особенно в таких областях, как транспорт, сельское хозяйство, образование и подготовка кадров, культура, спорт, туризм, связи между населенными пунктами и народная дипломатия.
Вьетнам создаст наилучшие условия для ведения бизнеса и инвестирования предприятий из стран ОТГ, отметил он.
Он выразил уверенность, что благодаря своему опыту и энтузиазму послы внесут практический вклад в укрепление сотрудничества Вьетнама с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией, тем самым развивая двусторонние отношения более сильно и всесторонне.
Партия, государство, министерства и отрасли Вьетнама также создадут благоприятные условия для успешного пребывания дипломатов в стране, добавил президент То Лам.
В свою очередь, послы заявили, что их страны придают особое значение роли Вьетнама и надеются на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, усиление координации на многосторонних форумах и укрепление связей тюркских стран с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ради интересов каждого народа, а также ради мира, сотрудничества и развития в двух регионах и во всем мире.
Посол Азербайджана Шовги Кямал Оглы Мехдизаде отметил, что в 2024 году исполняется 65 лет со дня визита президента Хо Ши Мина в Азербайджан в июле 1959 года, который заложил прочный фундамент их традиционной дружбы и сотрудничества, в частности, в нефтегазовой сфере: несколько поколений вьетнамских студентов обучались в Азербайджане и впоследствии стали ведущими специалистами в этой области.
По этому случаю посольство Азербайджана организует множество мероприятий, направленных на ознакомление с историей, традициями и потенциалом сотрудничества двух стран, отметил он.
Посол Казахстана Канат Тумыш отметил, что экономические и торговые связи его страны с Вьетнамом динамично развиваются, а двусторонняя торговля в последние годы быстро растет.
По его словам, обе стороны имеют много преимуществ для развития партнерства в области транспорта, авиации, образования и обучения, туризма, а также связей между населенными пунктами, подтвердив готовность Казахстана создать условия для инвестирования вьетнамского бизнеса.
Между тем, посол Турции Корхан Кемик заявил, что будет прилагать усилия для содействия развитию отношений двух стран, а также для проведения переговоров и подписания документов, направленных на совершенствование правовой базы двустороннего сотрудничества.
Он выразил надежду, что будут приняты конкретные меры по увеличению двусторонней торговли с 2,2 миллиардов долларов США до 4 миллиардов долларов США, как того требуют лидеры стран.
Дипломат также высоко оценил поддержку вьетнамских ведомств, министерств и секторов в скорейшем открытии Генерального консульства Турции в Хошимине, что послужит краеугольным камнем для активизации сотрудничества в будущем.
Три посла пообещали приложить усилия для достижения общих целей и дальнейшей активизации отношений своих стран с Вьетнамом.