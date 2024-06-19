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Президент государства То Лам принял покидающего свой пост посла Швеции во Вьетнаме

18 июня президент государства То Лам устроил прием для посла Швеции во Вьетнаме Анн Мове, которая приехала попрощаться с лидером страны перед окончанием срока своих полномочий.
  Президент государства То Лам (справа) и посол Швеции во Вьетнаме Анн Мове. Фото: ВИA  
Президент Вьетнама поздравил шведского дипломата с успешным пребыванием на посту и позитивным вкладом в отношения между двумя странами.

Подтверждая их традиционные отношения, он сказал, что Швеция является одной из первых европейских стран, установивших отношения с Вьетнамом. Он также высоко оценил поддержку и помощь королевской семьи, правительства и народа Швеции в борьбе Вьетнама за национальную независимость в прошлом, а также в строительстве и развитии страны сегодня.

Президент государства предложил обеим сторонам усилить двустороннее и многостороннее политическое и дипломатическое сотрудничество, включая обмен делегациями на всех уровнях, особенно в 2024 году, когда две страны будут отмечать 55-летие установления дипломатических отношений.

Приветствуя стремление шведского бизнеса увеличить инвестиции во Вьетнам в таких областях, как инфраструктура, транспорт, зеленый переход, зеленые технологии, возобновляемые источники энергии, городское планирование и устойчивое развитие, президент государства выразил надежду, что обе стороны будут способствовать обмену между людьми посредством совместных мероприятий в области образования, культуры и искусства, спорта и туризма, а также сотрудничества между населенными пунктами в целях улучшения взаимопонимания и укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Он выразил надежду, что посол продолжит вносить свой вклад в развитие традиционной дружбы и доброго сотрудничества между Вьетнамом и Швецией.

Со своей стороны, посол Анн Мове высоко оценила экономическое развитие Вьетнама в последние годы и поблагодарила президента и компетентные ведомства Вьетнама за помощь в выполнении ее миссии, тем самым способствуя развитию двустороннего сотрудничества в различных областях.

Она подчеркнула, что за последние 50 лет отношения между двумя странами все больше укрепляются и расширяются. По ее словам, обе стороны расширили обмен делегациями высокого уровня и на всех уровнях, а также способствовали обмену между людьми, добавив, что двусторонняя торговля растет из года в год.

Шведский посол отметил, что Швеция, как одна из ведущих европейских стран в области инноваций и устойчивого развития, готова сотрудничать с Вьетнамом в решении проблем изменения климата и зеленого перехода.


ИЖВ/ВИА

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