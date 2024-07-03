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Президент государства То Лам принял нового посла Японии во Вьетнаме
Он выразил удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях за последние годы, и растущей близостью, отмеченной частыми обменами делегациями на всех уровнях. Экономические связи оставались важной опорой, а обмен рабочей силой и взаимодействие укреплялись.
Признавая культурное сходство и экономическую взаимодополняемость Вьетнама и Японии, он выразил желание Вьетнама эффективно сотрудничать с Японией в реализации недавно обновленных рамок всеобъемлющего стратегического партнерства, которое, по его словам, принесет пользу народам обеих стран и внесет позитивный вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.
Президент То Лам призвал посла играть ключевую роль в качестве политического советника и связующего звена между двумя странами. В частности, он попросил дипломата работать над конкретизацией рамок всеобъемлющего стратегического партнерства, уделяя особое внимание укреплению политического доверия и усилению практического сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях, особенно в области инфраструктуры, труда, подготовки кадров, культурных, межрегиональных и межличностных обменов.
Посол Ито Наоки подчеркнул свою приверженность углублению вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства в течение следующих пяти десятилетий, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству, подготовке рабочей силы, культурному сотрудничеству и сотрудничеству между населенными пунктами, а также туризму.
Он пообещал тесно сотрудничать с вьетнамскими министерствами, ведомствами и населенными пунктами власти для реализации соглашений и общих видений, установленных лидерами, с целью укрепления более прочного и существенного партнерства между Вьетнамом и Японией.