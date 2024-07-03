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НОВОСТИ

Президент государства То Лам принял нового посла Японии во Вьетнаме

3 июля в Ханое президент государства То Лам устроил прием для нового посла Японии во Вьетнаме Ито Наоки, который только что приступил к исполнению своих обязанностей.
Президент государства То Лам подчеркнул важность отношений между Вьетнамом и Японией, особенно в свете недавнего перехода к всеобъемлющему стратегическому партнерству и успешного празднования 50-летия дипломатических отношений в 2023 году.

Он выразил удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях за последние годы, и растущей близостью, отмеченной частыми обменами делегациями на всех уровнях. Экономические связи оставались важной опорой, а обмен рабочей силой и взаимодействие укреплялись.

Признавая культурное сходство и экономическую взаимодополняемость Вьетнама и Японии, он выразил желание Вьетнама эффективно сотрудничать с Японией в реализации недавно обновленных рамок всеобъемлющего стратегического партнерства, которое, по его словам, принесет пользу народам обеих стран и внесет позитивный вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.

Президент То Лам призвал посла играть ключевую роль в качестве политического советника и связующего звена между двумя странами. В частности, он попросил дипломата работать над конкретизацией рамок всеобъемлющего стратегического партнерства, уделяя особое внимание укреплению политического доверия и усилению практического сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях, особенно в области инфраструктуры, труда, подготовки кадров, культурных, межрегиональных и межличностных обменов.

Посол Ито Наоки подчеркнул свою приверженность углублению вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства в течение следующих пяти десятилетий, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству, подготовке рабочей силы, культурному сотрудничеству и сотрудничеству между населенными пунктами, а также туризму.

Он пообещал тесно сотрудничать с вьетнамскими министерствами, ведомствами и населенными пунктами власти для реализации соглашений и общих видений, установленных лидерами, с целью укрепления более прочного и существенного партнерства между Вьетнамом и Японией.

ВИА/ИЖВ

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