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Президент государства То Лам прибыл во Вьентьян, начав государственный визит в Лаос
Президента То Лама и высокопоставленную вьетнамскую делегацию в аэропорту Ваттай встретили заведующий канцелярией Президента Лаоса Кхеммани Пхолсена; мэр Вьентьяна Ацапхангтонг Сифандоне; заместитель министра иностранных дел Лаоса Бунлеуа Панданувонг; посол Лаоса во Вьетнаме Хамфао Эрнтхаван; вместе с некоторыми руководителями подразделений МИД Лаоса.
В аэропорту также присутствовали посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг, официальные лица и сотрудники посольства Вьетнама в Лаосе.
Первый визит президента государства То Лама в Лаос после избрания Национальным собранием на новую должность является свидетельством последовательной политики Вьетнама, всегда отдающей высший приоритет укреплению и развитию дружественных отношений, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Визит также направлен на подтверждение решительной поддержки Вьетнамом дела обновления, защиты и строительства страны Лаоса; поощрение и поддержку Лаоса в успешной реализации резолюции 11-го съезда партии и 12-го пятилетнего плана социально-экономического развития и подготовку к успешной организации 12-го съезда партии; тем самым продолжая укреплять стратегическое доверие между двумя партиями и двумя странами.
Государственный визит президента То Лама в Лаос имеет очень важное и глубокое значение. Это не только крупное дипломатическое событие, но и яркое выражение особой дружбы и всестороннего сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом.
Ожидается, что в ходе своего визита в Лаос президент государства То Лам примет участие в официальной церемонии приветствия, проведет переговоры с генеральным секретарем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также станет свидетелем церемонии подписания документов о сотрудничестве между двумя странами. Президент Вьетнама также встретится с премьер-министром и председателем Национальной ассамблеи Лаоса; примет председателя Центрального лаосского фронта национального строительства и председателя ЦК Общества лаосско-вьетнамской дружбы; нанесет визиты вежливости бывшим высокопоставленным лидерам Лаоса; посетит на официальном приеме Генерального секретаря, президента Лаоса; посетит посольство Вьетнама и встретится с представителями вьетнамской общины в Лаосе и примет участие в других важных мероприятиях.