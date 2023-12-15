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Президент государства совершил предрождественский визит в архиепархию Хюэ

Президент государства совершил предрождественский визит в архиепархию Хюэ
  Президент государства Во Ван Тхыонг (третий слева) вручает подарок архиепископу Нгуен Чи Линю. Фото: ВИA  
14 декабря президент Во Ван Тхыонг посетил архиепархию города Хюэ в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ по случаю приближающегося Рождества и Нового года.

Президент государства пожелал архиепископу Нгуен Чи Линю, католическим сановникам и прихожанам счастливого Рождества и Нового года.

Он рассказал им о ситуации в стране в 2023 году и объяснил такие социально-экономические достижения вкладом католической общины, заявив, что они отреагировали на патриотические движения, инициированные Вьетнамским Отечественным фронтом и другими организациями, и сыграли активную роль в местном производстве.

Партия и государство всегда последовательно проводят политику уважения и обеспечения права людей на свободу убеждений и религии, а также уделяют внимание совершенствованию нормативных актов и институтов в отношении религиозных общин, подтвердил он.

Подчеркнув, что великая национальная солидарность является ценной традицией Вьетнама, стратегической политикой партии и корнем национальной силы, Во Ван Тхыонг призвал к солидарности между вьетнамцами, как религиозными, так и нерелигиозными, в стране и за рубежом, а также между вьетнамцами и миролюбивыми людьми во всем мире, чтобы создать условия для мира и развития нации.

Президент государства выразил надежду, что архиепископ Нгуен Чи Линь продолжит поощрять католическую общину в Хюэ вести светскую и религиозную жизнь, чтобы вносить больший вклад в национальное строительство.

В свою очередь, архиепископ Нгуен Чи Линь высоко оценил зарубежные поездки президента Во Ван Тхыонга в этом году, заявив, что они внесли значительный вклад в повышение позиции Вьетнама на международной арене.

Вспомнив о поездке президента в Ватикан в июле, где он встретился с Папой Римским Франциском, он сказал, что эта поездка открыла новую страницу, полную оптимизма и перспектив для отношений между Вьетнамом и Ватиканом.

Архиепископ также выразил надежду на дальнейшую поддержку деятельности архиепархии со стороны учреждений в будущем.

ВИА/ИЖВ

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