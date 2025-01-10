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Президент государства совершил визит в северную приграничную провинцию Лайчау

9 января в рамках программы «Весна в приграничных районах согревает сердца людей» президент государства Лыонг Кыонг посетил партийную организацию, администрацию, народ и вооруженные силы общины Патан уезда Шиньхо северной провинции Лайчау и поздравил их с наступающим Новым годом, а также вручил подарки местным семьям льготной категории и бедным домохозяйствам.
  Президент государства Лыонг Кыонг принимает участие в приготовлении «баньчынг» в рамках своего визита в Лайчау 9 января. Фото: ВИA  
Лидер государства выразил радость по поводу усилий, прилагаемых местной администрацией, солдатами и жителями Лайчау для преодоления трудностей и вызовов, чтобы выполнить и даже перевыполнить поставленные цели социально-экономического развития в 2024 году.

Он попросил партийные комитеты и администрации всех уровней, секторов и сил Лайчау сосредоточиться на руководстве, управлении и тщательном выполнении политики партии и законов государства, содействии укреплению великого блока национального единства, вдохновении стремления построить процветающую родину и эффективном осуществлении движения соревнования по ликвидации временных и ветхих домов, для улучшения материальной и духовной жизни местного населения.

Президент государства Лыонг Кыонг поблагодарил пограничников провинции за то, что они хорошо выполняют свою роль основной и преданной силы, ответственной за надежное управление и защиту национального территориального суверенитета и безопасности границ, а также за их вклад в обеспечение радостного и безопасного Нового года для жителей приграничных районов.

Он призвал силы продолжать выполнять свою ключевую и специализированную роль в управлении и надежной защите территориального суверенитета страны и безопасности границ; активно консультировать и сотрудничать с местными властями в призыве к народу строго придерживаться политики партии и законов государства, а также местных правил, тем самым укрепляя низовые политические системы и способствуя социально-экономическому развитию в приграничных районах.

Президент государства посетил стенд «0 донг» (бесплатно), организованный учебно-мобильным батальоном пограничной службы Лайчау, дислоцированным в общине Патан, принял участие в приготовлении Баньчынга, типичного пирога из клейкого риса для традиционного праздника Лунного Нового года, а также посетил культурные и традиционные спортивные мероприятия групп этнических меньшинств в этом районе.

Ранее в тот же день президент государства посетил и вручил подарки семье инвалида войны Нгуен Ван Хиена, который на 81% утратил трудоспособность и инфицирован агентом Оранж в общине, и медицинскому пункту Патан.

Как и планировалось, вечером того же дня он примет участие в программе художественного представления, организованной командованием пограничной охраны в сотрудничестве с Народным комитетом провинции и Вьетнамским телевидением.

ВИА/ИЖВ

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