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Президент государства совершил визит в северную приграничную провинцию Лайчау
Он попросил партийные комитеты и администрации всех уровней, секторов и сил Лайчау сосредоточиться на руководстве, управлении и тщательном выполнении политики партии и законов государства, содействии укреплению великого блока национального единства, вдохновении стремления построить процветающую родину и эффективном осуществлении движения соревнования по ликвидации временных и ветхих домов, для улучшения материальной и духовной жизни местного населения.
Президент государства Лыонг Кыонг поблагодарил пограничников провинции за то, что они хорошо выполняют свою роль основной и преданной силы, ответственной за надежное управление и защиту национального территориального суверенитета и безопасности границ, а также за их вклад в обеспечение радостного и безопасного Нового года для жителей приграничных районов.
Он призвал силы продолжать выполнять свою ключевую и специализированную роль в управлении и надежной защите территориального суверенитета страны и безопасности границ; активно консультировать и сотрудничать с местными властями в призыве к народу строго придерживаться политики партии и законов государства, а также местных правил, тем самым укрепляя низовые политические системы и способствуя социально-экономическому развитию в приграничных районах.
Президент государства посетил стенд «0 донг» (бесплатно), организованный учебно-мобильным батальоном пограничной службы Лайчау, дислоцированным в общине Патан, принял участие в приготовлении Баньчынга, типичного пирога из клейкого риса для традиционного праздника Лунного Нового года, а также посетил культурные и традиционные спортивные мероприятия групп этнических меньшинств в этом районе.
Ранее в тот же день президент государства посетил и вручил подарки семье инвалида войны Нгуен Ван Хиена, который на 81% утратил трудоспособность и инфицирован агентом Оранж в общине, и медицинскому пункту Патан.
Как и планировалось, вечером того же дня он примет участие в программе художественного представления, организованной командованием пограничной охраны в сотрудничестве с Народным комитетом провинции и Вьетнамским телевидением.