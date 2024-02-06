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Президент государства ратифицировал вьетнамско-итальянское соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Ратификация данного соглашения является объективным требованием в новой ситуации, создающим непосредственную и полную правовую основу для сотрудничества правоохранительных органов двух стран в вопросах взаимной правовой помощи по уголовным делам, улучшении защиты законных прав и интересов граждан двух страны, способствуя развитию отношений сотрудничества между юстиционными органами двух стран, в частности, между Вьетнамом и Италией, в целом.
Ратификация соглашения вносит активный вклад в реализацию внешнеполитического курса, работы по всесторонней международной интеграции партии и государства, помогая подтверждать, что Вьетнам является ответственным членом международного сообщества, конкретизировать международные обязательства Вьетнама в области уголовного правосудия и сотрудничество в сферах уголовного правосудия, борьбы с преступностью.