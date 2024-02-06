Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент государства ратифицировал вьетнамско-итальянское соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам

5 февраля в Канцелярии Президента сообщили, что президент Во Ван Тхыонг подписал Решение о ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Вьетнамом и Италией.
  Президент государства Во Ван Тхыонг. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг подписал Решение №99/2024/QĐ-CTN о ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Вьетнамом и Италией в соответствии с предложением Правительства №34/TTr-CP от 19 января 2024 г.

Ратификация данного соглашения является объективным требованием в новой ситуации, создающим непосредственную и полную правовую основу для сотрудничества правоохранительных органов двух стран в вопросах взаимной правовой помощи по уголовным делам, улучшении защиты законных прав и интересов граждан двух страны, способствуя развитию отношений сотрудничества между юстиционными органами двух стран, в частности, между Вьетнамом и Италией, в целом.

Ратификация соглашения вносит активный вклад в реализацию внешнеполитического курса, работы по всесторонней международной интеграции партии и государства, помогая подтверждать, что Вьетнам является ответственным членом международного сообщества, конкретизировать международные обязательства Вьетнама в области уголовного правосудия и сотрудничество в сферах уголовного правосудия, борьбы с преступностью.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Хайфон расширяет индустриальные парки, чтобы привлечь больше ПИИ

Хайфон расширяет индустриальные парки, чтобы привлечь больше ПИИ

Северный портовый город Хайфон принимает меры для достижения прорыва в развитии экономических зон (ЭЗ) и индустриальных парков (ИП) с целью привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
ПОДРОБНЕЕ

Top