НОВОСТИ

Президент государства проводит официальную церемонию встречи Короля Иордании

Во второй половине дня 12 ноября в Президентском дворце Президент государства Лыонг Кыонг провёл официальную церемонию встречи Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна.
  Президент государства Лыонг Кыонг и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн принимают строй Почётного караула Вьетнамской народной армии. Фото: ВИА  
По приглашению Президента государства Лыонг Кыонга, Король Хашимитского Королевства Иордания Абдалла II ибн аль-Хусейн прибыл в столицу Ханой, начав официальный визит во Вьетнам 12–13 ноября 2025 года.

Во второй половине дня 12 ноября в Президентском дворце Президент государства Лыонг Кыонг провёл официальную церемонию встречи Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна.

В церемонии приняли участие Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, Руководитель Канцелярии Президента государства Ле Кхань Хай, Министр здравоохранения Дао Хонг Лан, Заместитель министра национальной обороны, генерал-полковник Во Минь Лыонг, Посол Вьетнама в ОАЭ и по совместительству в Иордании Нгуен Тхань Зьеп, Заместитель министра общественной безопасности, генерал-лейтенант Данг Хонг Дык, Заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Тхань Нам, Заместитель министра промышленности и торговли Чыонг Тхань Хоай, Помощник Президента государства Зыонг Куок Хынг.

Это первый визит главы Иорданского Королевства во Вьетнам, а также первая встреча на уровне глав государств и правительств двух стран с момента установления дипломатических отношений. Визит проходит в контексте празднования 45-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (9 августа 1980 г. – 9 августа 2025 г.) и способствует открытию нового этапа сотрудничества.

С момента установления дипломатических отношений 9 августа 1980 года связи между Вьетнамом и Иорданией постоянно укрепляются и развиваются. Недавно, во время встречи с Королём Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном в рамках Третьей конференции ООН по вопросам океана, состоявшейся 8 июня 2025 года в городе Ницца (Французская Республика), Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение всестороннему сотрудничеству с Иорданией, в то время как Король выразил восхищение социально-экономическими достижениями и динамичным развитием Вьетнама. Стороны договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, особенно высокого, чтобы укрепить политическое доверие, а также рассмотреть возможность переговоров и подписания ряда соглашений о сотрудничестве в области торговли, инвестиций и других сфер.

В торгово-экономической сфере сотрудничество между двумя странами также достигло обнадёживающих результатов: двусторонний товарооборот в 2024 году составил около 190 миллионов долларов США. Стороны поставили цель увеличить торговый оборот до 500 миллионов долларов США к 2030 году и до 1 миллиарда долларов США к 2035 году.

Кроме того, Вьетнам и Иордания усиливают сотрудничество в области продовольственной безопасности, развивают взаимодействие в сфере халяльных товаров и в других направлениях.

Настоящий визит Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна во Вьетнам призван стать исторической вехой в отношениях между двумя странами, открывая новый этап сотрудничества и создавая предпосылки для дальнейшего продвижения взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

После церемонии встречи Президент государства Лыонг Кыонг и Король Абдалла II ибн аль-Хусейн возглавили официальные делегации двух стран и провели переговоры в узком и расширенном составах, в ходе которых обсудили результаты сотрудничества за прошедший период и наметили направления взаимодействия на будущее.

ИЖВ/ВИА

