Президент государства провел рабочую встречу с редакцией проекта о правовом государстве

Во второй половине дня 2 апреля в президентском дворце член Политбюро, президент государства Нгуен Суан Фук, глава Руководящего комитета по разработке Стратегического проекта строительства и совершенствования социалистического правового государства во Вьетнаме до конца 2030 г., с видением до 2045 г., и член Политбюро, секретарь ЦК партии, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутриполитическим вопросам Фан Динь Чак, постоянный заместитель главы Руководящего комитета провели рабочую с редакцией проекта о правовом государстве.

К настоящему времени Руководящий комитет по разработке проекта, непосредственно Редакция, собрали и обработали более 4.000 страниц документов по 27 подтемам, докладов на 3-х национальных семинарах и выводов президента государства.

Редакционная группа также получила комментарии от некоторых членов Руководящего комитета о пересмотре подробного плана во второй раз.

На основе прилипая к Платформе партии, Конституции, Резолюции XIII всевьетнамского съезда партии и в соответствии с подробным планом редакционная группа подготовила проект сводного отчета по проекту объемом более 200 страниц.

В нем четко изложены основные теоретические вопросы построения и совершенствования социалистического правового государства, идеологии Хо Ши Мина, взгляды партии и государства, процесс формирования и оценки реального состояния, вместе с принципами, целями, инновациями, прорывами и направлениями, задачами и решениями в построении и совершенствовании социалистического правового государства Вьетнама с настоящего времени и до 2030 года, с видением до 2045 года.

Президент государства Нгуен Суан Фук высоко оценил работу редакционной группы за прошедшую неделю, которая отобрала тысячи страниц документов.

Он повторял сквозное требование о том, что содержание проекта должно соответствовать текущему осознанию, быть принятым партией и признанным международным сообществом, простым в применении и развертывании...