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Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления
В частности, президент заявил, что подведение итогов необходимо проводить на основе полного и серьезного понимания Платформы национального строительства в переходный период к социализму, документов XIII съезда Партии, работы «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути к социализму во Вьетнаме» Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и его руководствующих указаний.
Соответственно, на XIII съезде Партии Генеральный секретарь поручил: «Содействовать практическому обзору, теоретическим исследованиям и завершить теоретическую систему политики Обновления (Дой Мой), а также теорию социализма и путь к социализму во Вьетнаме, связывая практические выводы с теоретическими исследованиями и политической ориентацией».
Что касается объема обзора, глава Руководящего комитета попросил сосредоточиться на основных вопросах, придать важность новых вопросов, особенно ситуации, тенденций развития в мире, преимуществ и проблем, важных требований новой фазы развития, особенно после пандемии COVID-19, указывал на новые разработки в теоретическом мышлении. Впитывание международного опыта должно быть выборочным, обращая внимание на страны с одинаковыми институтами, со схожими отправными точками и условиями развития, страны-лидеры по тенденциям развития в научных областях, науке – технике, экономике.
Подчеркнув, что это очень важное содержание, которое непосредственно способствует выработке Документа XIV съезда Партии, а также определению долгосрочной перспективы развития страны, президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы Теоретический совет ЦК КПВ – постоянный орган Руководящего комитета, изучать и полностью усваивать комментарии членов Руководящего комитета для завершения и обнародования итогов.