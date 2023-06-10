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Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Во второй половине дня 9 июня Руководящий комитет по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированного 40-летнего курса Обновления во Вьетнаме провел первое заседание под председательством члена Политбюро, президента страны Во Ван Тхыонга, председатель комитета.
   Президент государства Во Ван Тхыонг провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов 40-летнего курса Обновления Вьетнама. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Выступая на встрече, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что подведение итогов 40-летнего выполнения курса Обновления является важной задачей, направленной на более глубокое понимание ряда теоретических и практических вопросов в процессе Обновления, которые наша Партия подытожила на многих съездах, дополнение разработки Платформы, внесение поправок в Конституцию, способствование дальнейшему уточнению и совершенствованию партийной политики, теории социализма и пути к социализму и подготовке к разработке документов XIV съезда Партии.

В частности, президент заявил, что подведение итогов необходимо проводить на основе полного и серьезного понимания Платформы национального строительства в переходный период к социализму, документов XIII съезда Партии, работы «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути к социализму во Вьетнаме» Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и его руководствующих указаний.

Соответственно, на XIII съезде Партии Генеральный секретарь поручил: «Содействовать практическому обзору, теоретическим исследованиям и завершить теоретическую систему политики Обновления (Дой Мой), а также теорию социализма и путь к социализму во Вьетнаме, связывая практические выводы с теоретическими исследованиями и политической ориентацией».

Что касается объема обзора, глава Руководящего комитета попросил сосредоточиться на основных вопросах, придать важность новых вопросов, особенно ситуации, тенденций развития в мире, преимуществ и проблем, важных требований новой фазы развития, особенно после пандемии COVID-19, указывал на новые разработки в теоретическом мышлении. Впитывание международного опыта должно быть выборочным, обращая внимание на страны с одинаковыми институтами, со схожими отправными точками и условиями развития, страны-лидеры по тенденциям развития в научных областях, науке – технике, экономике.

Подчеркнув, что это очень важное содержание, которое непосредственно способствует выработке Документа XIV съезда Партии, а также определению долгосрочной перспективы развития страны, президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы Теоретический совет ЦК КПВ – постоянный орган Руководящего комитета, изучать и полностью усваивать комментарии членов Руководящего комитета для завершения и обнародования итогов.

ИЖВ/ВИА

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