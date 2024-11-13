Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент государства присутствовал на церемонии в Чили, посвященной 80-летию создания Вьетнамской народной армии

Вечером 11 ноября (по местному времени) в столице Чили Сантьяго состоялась торжественная церемония Министерства обороны Вьетнама, посвященная 80-летию создания Вьетнамской народной армии (ВНА) и 35-летию Всенародного дня национальной обороны (22 декабря 1989-2024 гг.).
  Президент Вьетнама Лыонг Кыонг (пятый слева) и делегаты открывают офис атташе по вопросам обороны Вьетнама в Чили. Фото: ВИA  
На церемонии также состоялось официальное открытие офиса атташе по вопросам обороны Вьетнама в Чили.

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и сопровождающие его лица, находящиеся с официальным визитом в Чили, присутствовали на мероприятии, в котором также приняли участие министр обороны Чили Майя Фернандес Альенде, представители различных чилийских министерств, дипломатического корпуса и атташе-бюро в латиноамериканской стране.

Выступая на церемонии, министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг рассказал об истории и достижениях ВНА, которая была создана 22 декабря 1944 года по распоряжению президента Хо Ши Мина. За прошедшие восемь десятилетий она превратилась в современную революционную силу, выходца из народа, сражающуюся за народ, ставшую особой политической силой и абсолютно верной и надежной боевой силой партии, государства и народа Вьетнама.

ВНА добилась славных успехов в деле национального освобождения, строительства и защиты страны.

Фан Ван Жанг также подчеркнул, что провозглашение Дня национальной обороны 22 декабря 1989 года стало продолжением традиций вьетнамского народа по объединенной защите от иностранных захватчиков, демонстрируя веру партии в жизненно важную роль народа и вооруженных сил в строительстве и защите нации. Он также отметил, что оборонная дипломатия Вьетнама, являющаяся ключевым столпом внешней политики страны, в последние годы набирает обороты, укрепляя международный авторитет страны путем создания стратегического доверия и расширения отношений со странами и международными организациями.

В рамках более широкой цели по укреплению двусторонних отношений между Вьетнамом и Чили, министр Фан Ван Жанг объявил об официальном открытии офиса атташе по вопросам обороны Вьетнама в Сантьяго. Новый офис, расположенный рядом с посольством Вьетнама, будет заниматься, в частности, развитием двусторонних обменов в области обороны, сотрудничеством в области оказания помощи при стихийных бедствиях и программами военной подготовки.

В свою очередь, министр обороны Чили Майя Фернандес Альенде поздравила Вьетнам с 80-й годовщиной основания ВНА и высоко оценила это событие как свидетельство тесных и всесторонних связей между двумя странами.

Она подчеркнула важную роль оборонного сотрудничества в общих двусторонних отношениях, которая была затронута во время недавних переговоров между президентом Чили Габриэлем Бориком и президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Рамки сотрудничества между двумя странами были официально закреплены меморандумом о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества.

Министр приветствовала открытие офиса атташе по вопросам обороны Вьетнама в Чили как важную веху в углублении оборонных отношений между двумя странами. Она отметила, что этот шаг будет способствовать сотрудничеству в таких областях, как реагирование на стихийные бедствия, гуманитарная помощь и военная подготовка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Широкие возможности для расширения торговли между Вьетнамом и Перу

Широкие возможности для расширения торговли между Вьетнамом и Перу

Предстоящий визит президента Вьетнама Лыонг Кыонга в Перу будет способствовать активизации сотрудничества в перспективных областях, поскольку двусторонняя торговля продолжает развиваться по впечатляющими темпами, удвоившись с уровня 2014 года до 600 миллионов долларов США в 2022 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top