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Президент государства присутствовал на церемонии в Чили, посвященной 80-летию создания Вьетнамской народной армии
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и сопровождающие его лица, находящиеся с официальным визитом в Чили, присутствовали на мероприятии, в котором также приняли участие министр обороны Чили Майя Фернандес Альенде, представители различных чилийских министерств, дипломатического корпуса и атташе-бюро в латиноамериканской стране.
Выступая на церемонии, министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг рассказал об истории и достижениях ВНА, которая была создана 22 декабря 1944 года по распоряжению президента Хо Ши Мина. За прошедшие восемь десятилетий она превратилась в современную революционную силу, выходца из народа, сражающуюся за народ, ставшую особой политической силой и абсолютно верной и надежной боевой силой партии, государства и народа Вьетнама.
ВНА добилась славных успехов в деле национального освобождения, строительства и защиты страны.
Фан Ван Жанг также подчеркнул, что провозглашение Дня национальной обороны 22 декабря 1989 года стало продолжением традиций вьетнамского народа по объединенной защите от иностранных захватчиков, демонстрируя веру партии в жизненно важную роль народа и вооруженных сил в строительстве и защите нации. Он также отметил, что оборонная дипломатия Вьетнама, являющаяся ключевым столпом внешней политики страны, в последние годы набирает обороты, укрепляя международный авторитет страны путем создания стратегического доверия и расширения отношений со странами и международными организациями.
В рамках более широкой цели по укреплению двусторонних отношений между Вьетнамом и Чили, министр Фан Ван Жанг объявил об официальном открытии офиса атташе по вопросам обороны Вьетнама в Сантьяго. Новый офис, расположенный рядом с посольством Вьетнама, будет заниматься, в частности, развитием двусторонних обменов в области обороны, сотрудничеством в области оказания помощи при стихийных бедствиях и программами военной подготовки.
В свою очередь, министр обороны Чили Майя Фернандес Альенде поздравила Вьетнам с 80-й годовщиной основания ВНА и высоко оценила это событие как свидетельство тесных и всесторонних связей между двумя странами.
Она подчеркнула важную роль оборонного сотрудничества в общих двусторонних отношениях, которая была затронута во время недавних переговоров между президентом Чили Габриэлем Бориком и президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Рамки сотрудничества между двумя странами были официально закреплены меморандумом о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества.
Министр приветствовала открытие офиса атташе по вопросам обороны Вьетнама в Чили как важную веху в углублении оборонных отношений между двумя странами. Она отметила, что этот шаг будет способствовать сотрудничеству в таких областях, как реагирование на стихийные бедствия, гуманитарная помощь и военная подготовка.