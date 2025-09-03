Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Президент государства присутствовал на Параде, посвящённом 80-летию победы народов мира над фашизмом

По приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама приняли участие в торжественном мероприятии.
  Президент государства Лыонг Кыонг принял участие в церемонии, посвящённой 80-летию Победы народов мира над фашизмом, на площади Тяньаньмэнь.Фото: ВИА  
По сообщению специального корреспондента ВИА, утром 3 сентября Китай торжественно провёл Парад в честь 80-летия победы народов мира над фашизмом на площади Тяньаньмэнь в столице Пекине. На Парад были приглашены многие главы государств, руководители правительств, а также высокопоставленные делегации из разных стран мира.

По приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама приняли участие в торжественном мероприятии.

Победа над фашизмом открыла новую страницу в политической истории мира, ознаменовав рождение Организации Объединённых Наций (ООН) и закрепив основополагающие принципы международных отношений: уважение равноправия и права народов на самоопределение; разрешение споров мирными средствами, без применения силы; уважение международного права.

Несмотря на то, что с того времени прошло 80 лет, наполненных многими потрясениями и изменениями, эта Великая война, закончившаяся разгромом фашизма, продолжает оставаться символом победы мира, справедливости и человечности. Именно она стала прочным фундаментом для построения современного мира, развивающегося устойчиво и гармонично.

Вьетнам — одна из стран, прошедших через долгую и тяжёлую борьбу за национальную независимость. Народ Вьетнама лучше других понимает ценность независимости, свободы, мира и разделяет утраты, глубоко ценит огромные жертвы народов мира в борьбе против фашизма, угнетения и эксплуатации.

Участие Президента государства Лыонг Кыонга в торжествах, посвящённых 80-летию победы народов мира над фашизмом, проходивших в Китае, демонстрирует ответственную позицию и поддержку Вьетнама усилий мирового сообщества ради мира, безопасности и развития. Одновременно это ещё раз подтверждает внешнеполитический курс Вьетнама: независимость, самостоятельность, диверсификация и многовекторность, активная и всесторонняя международная интеграция, вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всём мире.

Выступая на торжественной церемонии, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность ветеранам, участвовавшим в сражениях, а также международным друзьям, любящим мир и поддержавшим борьбу против фашизма.

Китайский лидер подчеркнул, что история напоминает: судьба человечества является общим достоянием, и только благодаря равному отношению, мирному сосуществованию и взаимной поддержке можно защитить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий.

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайский народ неизменно стоит на стороне исторической справедливости и прогресса человеческой цивилизации, твёрдо придерживается пути мирного развития и вместе с народами других стран строит сообщество единой судьбы человечества.

Подчеркнув, что история сохраняет прошлое и одновременно освещает будущее, Генеральный секретарь, Председатель КНР заявил: в новую эпоху и на новом пути китайский народ решительно идёт по дороге социализма с китайской спецификой, всесторонне продвигая строительство сильного государства, реализуя великое возрождение нации и внося свой вклад в благородное дело мира и развития человечества.

Затем состоялся масштабный парад с демонстрацией различных современных вооружений Народно-освободительной армии Китая. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял парад, включавший 45 пеших и механизированных колонн вдоль проспекта Чанъань.

В параде приняли участие сухопутные, морские, зенитно-ракетные, информационные, беспилотные подразделения, а также силы тылового обеспечения, подразделения стратегического назначения.

В ходе шествия колонны прошли через площадь Тяньаньмэнь в составе воздушного караула с флагами, пеших парадных расчётов, группы боевых знамён, механизированной техники и авиационных эскадрилий. Были представлены новые образцы вооружений и техники, стратегические системы высокоточной атаки, беспилотные и противобеспилотные комплексы ВВС, ВМФ и Сухопутных войск, впервые показанные широкой публике.

Этот парад стал первым мероприятием, демонстрирующим всестороннее продвижение китайской специфической модернизации на новом этапе, а также новым обликом Народно-освободительной армии Китая на пути к 100-летию её создания.

До этого Президент государства Лыонг Кыонг принял участие в церемонии встречи и совместной фотосессии руководителей делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия победы народов мира над фашизмом, под председательством Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина.

ВИА/ИЖВ

