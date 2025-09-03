НОВОСТИ
Президент государства присутствовал на Параде, посвящённом 80-летию победы народов мира над фашизмом
По приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама приняли участие в торжественном мероприятии.
Победа над фашизмом открыла новую страницу в политической истории мира, ознаменовав рождение Организации Объединённых Наций (ООН) и закрепив основополагающие принципы международных отношений: уважение равноправия и права народов на самоопределение; разрешение споров мирными средствами, без применения силы; уважение международного права.
Несмотря на то, что с того времени прошло 80 лет, наполненных многими потрясениями и изменениями, эта Великая война, закончившаяся разгромом фашизма, продолжает оставаться символом победы мира, справедливости и человечности. Именно она стала прочным фундаментом для построения современного мира, развивающегося устойчиво и гармонично.
Вьетнам — одна из стран, прошедших через долгую и тяжёлую борьбу за национальную независимость. Народ Вьетнама лучше других понимает ценность независимости, свободы, мира и разделяет утраты, глубоко ценит огромные жертвы народов мира в борьбе против фашизма, угнетения и эксплуатации.
Участие Президента государства Лыонг Кыонга в торжествах, посвящённых 80-летию победы народов мира над фашизмом, проходивших в Китае, демонстрирует ответственную позицию и поддержку Вьетнама усилий мирового сообщества ради мира, безопасности и развития. Одновременно это ещё раз подтверждает внешнеполитический курс Вьетнама: независимость, самостоятельность, диверсификация и многовекторность, активная и всесторонняя международная интеграция, вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всём мире.
Выступая на торжественной церемонии, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность ветеранам, участвовавшим в сражениях, а также международным друзьям, любящим мир и поддержавшим борьбу против фашизма.
Китайский лидер подчеркнул, что история напоминает: судьба человечества является общим достоянием, и только благодаря равному отношению, мирному сосуществованию и взаимной поддержке можно защитить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий.
Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайский народ неизменно стоит на стороне исторической справедливости и прогресса человеческой цивилизации, твёрдо придерживается пути мирного развития и вместе с народами других стран строит сообщество единой судьбы человечества.
Подчеркнув, что история сохраняет прошлое и одновременно освещает будущее, Генеральный секретарь, Председатель КНР заявил: в новую эпоху и на новом пути китайский народ решительно идёт по дороге социализма с китайской спецификой, всесторонне продвигая строительство сильного государства, реализуя великое возрождение нации и внося свой вклад в благородное дело мира и развития человечества.
Затем состоялся масштабный парад с демонстрацией различных современных вооружений Народно-освободительной армии Китая. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял парад, включавший 45 пеших и механизированных колонн вдоль проспекта Чанъань.
В параде приняли участие сухопутные, морские, зенитно-ракетные, информационные, беспилотные подразделения, а также силы тылового обеспечения, подразделения стратегического назначения.
В ходе шествия колонны прошли через площадь Тяньаньмэнь в составе воздушного караула с флагами, пеших парадных расчётов, группы боевых знамён, механизированной техники и авиационных эскадрилий. Были представлены новые образцы вооружений и техники, стратегические системы высокоточной атаки, беспилотные и противобеспилотные комплексы ВВС, ВМФ и Сухопутных войск, впервые показанные широкой публике.
Этот парад стал первым мероприятием, демонстрирующим всестороннее продвижение китайской специфической модернизации на новом этапе, а также новым обликом Народно-освободительной армии Китая на пути к 100-летию её создания.
До этого Президент государства Лыонг Кыонг принял участие в церемонии встречи и совместной фотосессии руководителей делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия победы народов мира над фашизмом, под председательством Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина.