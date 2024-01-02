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Президент государства принял участие в церемонии передачи 1400 домов великого единства в провинции Хаужанг
Он назвал строительство домов для бедных важным шагом, помогающим провинции искоренить ветхие и временные дома в населенных пунктах.
Эти дома - значимые подарки для местных жителей, дающие им надежду на светлое будущее. Президент государства предложил, чтобы в ближайшее время помимо строительства новых домов для малообеспеченных семьей провинция уделяла внимание ремонту построенных благотворительных домов, состояние которых ухудшается со временем и которые пострадали от наводнений.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг, постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман и рабочая делегация из северного портового города Хайфон вручили подарки семьям-бенефициарам политики и малообеспеченным домохозяйствам в провинции Хаужанг.
В настоящее время в провинции проживает 9736 бедных и 7426 семей, находящихся на грани бедности, многие из которых сталкиваются с жилищными трудностями.
В тот же день президент Во Ван Тхыонг присутствовал на церемонии закладки фундамента школы FPT Хаужанг в общине Вичунг уезда Витхюи – одного из ключевых сооружений, посвященных празднованию 20-летию со дня основания провинции.