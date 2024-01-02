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Президент государства принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов строительства домов для бедных в Шокчанге

Президент Во Ван Тхыонг 1 января принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов реализации кампании по строительству 1200 домов для бедных семей в провинции Шокчанг в дельте Меконга.
  Президент Во Ван Тхыонг 1 января принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов реализации кампании по строительству 1200 домов для бедных семей в провинции Шокчанг. Фото: ВИА  
Кампания проводится совместно Министерством общественной безопасности и властями провинции Шокчанг.

Поскольку Шокчанг - приграничная провинция, треть населения которой составляют этнические кхмеры, и она часто страдает от стихийных бедствий, таких как засуха и вторжение соленой воды, жизнь людей по-прежнему сталкивается с многочисленными трудностями, а число бедных и почти бедных домохозяйств остается высоким.

Согласно статистике, в настоящее время в провинции насчитывается 15.139 бедных и 26.242 почти бедных домохозяйств, что составляет 12,4% от общего числа домохозяйств, в основном в приграничных районах и районах проживания кхмеров. Примечательно, что 6 972 домохозяйства находятся в особо трудном положении с точки зрения жилья и нуждаются во внимании и поддержке, чтобы стабилизировать свою жизнь.

Поэтому Министерство общественной безопасности мобилизовало и поддержало строительство 1200 домов для бедных людей с жилищными проблемами в провинции общей стоимостью более 60 миллиардов донгов (2,47 миллиона долларов США).

Осуществляя курс сокращения бедности «Вся страна за бедных людей, чтобы никто не остался позади», руководители Министерства безопасности привлекли ресурсы и поддержали строительство 1200 домов для малоимущих, испытывающих жилищные трудности, тем самым создавая местным жителям условия для работы, производсва и улучшении жизни.

Финансирование было привлечено Министерством общественной безопасности из предприятий. Провинция также мобилизовала семьи, местные сообщества, вооруженные силы, членов Комсомола, членов обществ, молодых волонтеров для участия в перевозке сторительных материалов в местностях, где затрудняется движение.

ВИА/ИЖВ

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