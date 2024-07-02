НОВОСТИ
Президент государства принял участие в дебюте сил, участвующих в охране безопасности и общественного порядка на низовом уровне
Глава государства высоко оценил достижения, усилия, инициативность и активность парткома, властей, сил общественной безопасности, департаментов и организаций г. Хошимина. Он также поздравил силы, участвующие в охране безопасности и общественного порядка на низовом уровне в г. Хошимине и по всей стране, с официальным началом деятельности с 1 июля 2024 года.
Президент государства подчеркнул, что силы, участвующие в охране безопасности и общественного порядка на низовом уровне, должны действительно быть «удлинительной рукой» сил народной общественной безопасности в работе по служении народу, защите законных прав и интересов народа, обеспечению мирной и счастливой жизни людей, содействуя укреплению тесных связей между партией, государством и народом.
Президент То Лам выразил уверенность в том, что силы, участвующие в охране безопасности и общественного порядка на низовом уровне, будут повышать свою роль в поддержке сил общественной безопасности кварталов и функциональных сил для поддержания безопасности и общественного порядка, способствуя превращению города в безопасный, богатый, красивый и цивилизованный город ради мирной и счастливой жизни народа.
На церемонии более 1000 людей, представляющих 15 тысяч членов сил, участвующих в охране безопасности и общественного порядка на низовом уровне в г. Хошимине, провели парад и реальные учения по реагированию на возникающие ситуации.