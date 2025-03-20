НОВОСТИ
Президент государства принял посла Доминиканской Республики
В свою очередь, посол Хайме Франсиско Родригес поблагодарил вьетнамское государство, правительственные структуры, министерства, организации дружбы и деловые круги за их поддержку во время его пребывания на этом посту.
Он подчеркнул позитивное развитие сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики, торговли, сельского хозяйства, эпидемиологии, культуры и образования, отметив, что это способствует укреплению и углублению двусторонних отношений.
Дипломат выразил свое удовлетворение недавним развитием Вьетнама, считая его примером для Доминиканской Республики. Он также подчеркнул, что правительство и народ Доминиканской Республики питают глубокую привязанность к Вьетнаму и будут продолжать поддерживать страну Юго-Восточной Азии на многосторонних форумах.
Посол Хайме Франсиско Родригес подчеркнул, что при поддержке и координации Министерства иностранных дел Вьетнама и других ведомств посольство внесло эффективный вклад в успех визита в Доминиканскую Республику премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в ноябре 2024 года, который ознаменовал собой важную веху и открыл возможности сотрудничества в областях, где обе страны имеют сильные стороны и могут дополнять друг друга, таких как сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации и наука - технологии.
Посол также поблагодарил Вьетнам за поддержку восстановления статуи президента Хо Ши Мина в Санто-Доминго - столице Доминиканской Республики, рассматривая ее и статую Хуана Боша в Ханое как знаковые проекты дружбы между двумя странами.
Посол пообещал, что на любом посту будет делать все возможное для укрепления двусторонних связей, особенно в 2025 году, когда обе страны готовятся отметить 20-ю годовщину основания дипломатических отношений.
Согласившись с оценками посла, президент Лыонг Кыонг подтвердил, что последовательная внешняя политика Вьетнама направлена на дальнейшее развитие и укрепление отношений со всеми странами, включая страны Латинской Америки и Доминиканскую Республику.
Подчеркнув роль и статус Доминиканской Республики в латиноамериканском регионе, президент сказал, что Вьетнам желает развивать всесторонние отношения сотрудничества с этой страной в области политики-дипломатии, экономики-торговли, образования и обменов между людьми на благо народов обеих стран, способствуя миру, стабильности и развитию в обоих регионах.
Он предложил, чтобы в ближайшее время обе стороны продолжали обмениваться информацией о потребностях в продвижении и расширении сотрудничества, а также координировали работу по конкретизации соглашений, подписанных во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Доминиканскую Республику, тем самым углубляя и диверсифицируя двусторонние отношения сотрудничества.
Президент отметил, что в последнее время в двусторонней торговле между двумя странами наблюдается прогресс, но он все еще не соответствует потенциалу и сильным сторонам каждой из стран. Поэтому обеим сторонам необходимо координировать усилия для дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.
По этому случаю президент Лыонг Кыонг попросил посла передать свои приветствия, пожелания крепкого здоровья и приглашение президенту Луису Абинадеру Короне посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное для него время.
Президент государства выразил уверенность в том, что, испытывая привязанность к Вьетнаму, посол продолжит служить мостом между двумя странами и вносить позитивный вклад в развитие добрых отношений между Вьетнамом и Доминиканской Республикой, особенно в 2025 году, когда обе страны будут отмечать 20-летие установления дипломатических отношений (7 июля 2005 – 2025 гг.).