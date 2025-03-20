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Президент государства принял посла Доминиканской Республики

20 марта в Ханое президент государства Лыонг Кыонг устроил прием для покидающего свой пост посла Доминиканской Республики во Вьетнаме Хайме Франсиско Родригеса.
  Президент государства Лыонг Кыонг (справа) принимает уходящего посла Доминиканской Республики во Вьетнаме Хайме Франсиско Родригеса. Фото: BИA  
Президент государства Лыонг Кыонг высоко оценил вклад дипломата в укрепление двусторонних отношений в период его пребывания на этом посту посредством обмена делегациями на всех уровнях, культурных мероприятий и взаимной поддержки в международных организациях и многосторонних форумах.

В свою очередь, посол Хайме Франсиско Родригес поблагодарил вьетнамское государство, правительственные структуры, министерства, организации дружбы и деловые круги за их поддержку во время его пребывания на этом посту.

Он подчеркнул позитивное развитие сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики, торговли, сельского хозяйства, эпидемиологии, культуры и образования, отметив, что это способствует укреплению и углублению двусторонних отношений.

Дипломат выразил свое удовлетворение недавним развитием Вьетнама, считая его примером для Доминиканской Республики. Он также подчеркнул, что правительство и народ Доминиканской Республики питают глубокую привязанность к Вьетнаму и будут продолжать поддерживать страну Юго-Восточной Азии на многосторонних форумах.

Посол Хайме Франсиско Родригес подчеркнул, что при поддержке и координации Министерства иностранных дел Вьетнама и других ведомств посольство внесло эффективный вклад в успех визита в Доминиканскую Республику премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в ноябре 2024 года, который ознаменовал собой важную веху и открыл возможности сотрудничества в областях, где обе страны имеют сильные стороны и могут дополнять друг друга, таких как сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации и наука - технологии.

Посол также поблагодарил Вьетнам за поддержку восстановления статуи президента Хо Ши Мина в Санто-Доминго - столице Доминиканской Республики, рассматривая ее и статую Хуана Боша в Ханое как знаковые проекты дружбы между двумя странами.

Посол пообещал, что на любом посту будет делать все возможное для укрепления двусторонних связей, особенно в 2025 году, когда обе страны готовятся отметить 20-ю годовщину основания дипломатических отношений.

Согласившись с оценками посла, президент Лыонг Кыонг подтвердил, что последовательная внешняя политика Вьетнама направлена на дальнейшее развитие и укрепление отношений со всеми странами, включая страны Латинской Америки и Доминиканскую Республику.

Подчеркнув роль и статус Доминиканской Республики в латиноамериканском регионе, президент сказал, что Вьетнам желает развивать всесторонние отношения сотрудничества с этой страной в области политики-дипломатии, экономики-торговли, образования и обменов между людьми на благо народов обеих стран, способствуя миру, стабильности и развитию в обоих регионах.

Он предложил, чтобы в ближайшее время обе стороны продолжали обмениваться информацией о потребностях в продвижении и расширении сотрудничества, а также координировали работу по конкретизации соглашений, подписанных во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Доминиканскую Республику, тем самым углубляя и диверсифицируя двусторонние отношения сотрудничества.

Президент отметил, что в последнее время в двусторонней торговле между двумя странами наблюдается прогресс, но он все еще не соответствует потенциалу и сильным сторонам каждой из стран. Поэтому обеим сторонам необходимо координировать усилия для дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

По этому случаю президент Лыонг Кыонг попросил посла передать свои приветствия, пожелания крепкого здоровья и приглашение президенту Луису Абинадеру Короне посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное для него время.

Президент государства выразил уверенность в том, что, испытывая привязанность к Вьетнаму, посол продолжит служить мостом между двумя странами и вносить позитивный вклад в развитие добрых отношений между Вьетнамом и Доминиканской Республикой, особенно в 2025 году, когда обе страны будут отмечать 20-летие установления дипломатических отношений (7 июля 2005 – 2025 гг.).

ВИА/ИЖВ

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