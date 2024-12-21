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Президент государства принял покидающего свой пост посла Австралии

20 декабря в Ханое президент государства Лыонг Кыонг принял покидающего свой пост посла Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски, поздравив дипломата с выполнением своих обязанностей и оценив его значительный вклад в развитие отношений между странами.

Через посла президент государства Лыонг Кыонг передал свои пожелания и благодарность генерал-губернатору Австралии за поздравления с избранием на пост государственного лидера Вьетнама. Он также пожелал Австралии новых достижений в развитии страны.

Вьетнам всегда рассматривает Австралию как одного из ведущих партнеров в регионе, и две страны разделяют высокое стратегическое доверие, а также общие взгляды и точки зрения по многим региональным и международным вопросам, отметил он.

Лыонг Кыонг подтвердил надежду Вьетнама на дальнейшее укрепление связей и сотрудничества с Австралией во имя интересов двух народов, мира и стабильности в регионе и во всем мире.

В свою очередь, Эндрю Голедзиновски отметил, что за время его пребывания на этом посту двусторонние отношения принесли многочисленные положительные результаты, и добавил, что в прошлом году было проведено много практических мероприятий в честь 50-летия дипломатических отношений, а взаимные визиты на всех уровнях были частыми.

Посол выразил надежду, что в новую эпоху Вьетнам добьется еще больших успехов, и что две страны продолжат развивать сотрудничество в будущем, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций, поскольку многие австралийские компании заинтересованы в стране Юго-Восточной Азии.

Австралия также хочет внести больший вклад в развитие Вьетнама, разделяя и поддерживая законные интересы друг друга на многосторонних форумах, продолжил он, заявив, что его страна выступает за урегулирование вопросов, связанных с Восточным морем, в соответствии с международным правом, в частности с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Он пообещал, что на любом посту, который он будет занимать, он будет продолжать прилагать усилия для развития отношений двух стран.

Отметив прорывные успехи двусторонних отношений во всех аспектах за время пребывания на посту посла, президент Лыонг Кыонг назвал чрезвычайно важным повышение статуса отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в марте этого года, полагая, что эта новая основа отношений позволит обеим сторонам еще больше расширить и углубить свои связи, а также координацию на многосторонних форумах.

Президент государства Лыонг Кыонг выразил уверенность, что Эндрю Голедзиновски, с его чувствами и опытом, продолжит активно содействовать развитию отношений между Вьетнамом и Австралией в будущем.

 

 

ИЖВ/ВИА

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