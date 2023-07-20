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НОВОСТИ

Президент государства принимает участие в церемониях закладки фундамента и запуска жизненно важных проектов

Президент государства Во Ван Тхыонг принял участие в церемонии закладки фундамента военно-гражданского медицинского центра и церемонии открытия пассажирского порта Кондао в уезде Кондао 20 июля в рамках своей рабочей поездки в южную провинцию Бариа – Вунгтау.
  Президент штата Во Ван Тхыонг (в центре) принимает участие в церемонии закладки фундамента военно-гражданского медицинского центра в округе Кондао. Фото: ВИA  
Президент государства Во Ван Тхыонг принял участие в церемонии закладки фундамента военно-гражданского медицинского центра и церемонии открытия пассажирского порта Кондао в уезде Кондао 20 июля в рамках своей рабочей поездки в южную провинцию Бариа – Вунгтау.

Эти общественные работы по созданию социально-экономической инфраструктуры направлены на содействие развитию Кондао более всесторонним и гармоничным образом.

Строительство военно-гражданского медицинского центра направлено на формирование современного медицинского учреждения, способного предоставлять высококачественные медицинские услуги и удовлетворять потребности населения, военнослужащих и посетителей в области здравоохранения в сочетании с обеспечением национальной обороны и безопасности.

Проект занимает площадь в 12 110 кв.м, общий объем инвестиций в него составляет более 247 млрд. донгов (более 10,4 млн. долл. США). На первом этапе проект рассчитан на 60 коек, а на втором этапе планируется расширить его до 100 коек, что сделает его эквивалентным больнице общего профиля III класса. Ожидается, что проект будет завершен через четыре года.

Пассажирский терминал Кондао является подпроектом пассажирского порта Кондао, который, как надеются, позволит извлечь выгоду из потенциала и преимуществ района, особенно с точки зрения туризма. Строительство проекта было начато в ноябре 2021 года с общим объемом инвестиций в размере 158 миллиардов донгов (6,68 млн. долл. США).

Порт, расположенный в центре Кондао, рассчитан на прием судов с водоизмещением 398 тонн и, как ожидается, облегчит посетителям доступ к месту назначения и уменьшит перегрузку порта Бендам. Он был достроен и введен в эксплуатацию в начале марта.

Остров Кондао, расположенный у побережья южной провинции Бариа-Вунгтау, должен стать местом мирового класса для морского, культурного, исторического и духовного туризма, согласно пересмотренному плану развития Кондао к 2045 году.

Архипелаг Кондао, состоящий из 16 островов, расположен в 180 км от города Вунгтау и примерно в 230 км к юго-востоку от Хошимина. Его площадь составляет почти 6000 га, а водная поверхность – 14.000 га.

ВИА/ИЖВ

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