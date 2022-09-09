Президент государства принимает верительные грамоты от послов Великобритании, Норвегии, Дании и Чехии

Президент Нгуен Суан Фук (слева) принимает посла Великобритании Иэна Фрю. Фото: ВИА

Принимая посла Великобритании во Вьетнаме Иэн Фрю, президент Нгуен Суан Фук поздравил его с назначением во Вьетнам. Поздравляя Великобританию с назначением нового премьер-министра Лиз Трасс, Нгуен Суан Фук пожелал, чтобы две страны продолжали способствовать эффективному и более глубокому сотрудничеству в ближайшее время. Президент оценил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество продолжает играть ключевую роль в стратегическом партнерстве между двумя странами, с очень позитивным развитием под влиянием Торгового соглашения Вьетнам-Великобритания (UKVFTA). В 2021 году двусторонний товарооборот достиг почти 6,6 млрд долларов США, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Искренне поблагодарив за прием, Иэн Фрю выразил пожелание дальнейшего развития отношений двух стран, в то же время предложил ряд направлений сотрудничества, прежде всего сотрудничество в сфере экономического развития, поскольку Вьетнам находится в стадии эффективного экономического развития, Великобритания имеет большой потенциал для инвестиций во Вьетнам, а UKVFTA – это возможность для развития делового сотрудничества между двумя странами. Посол сказал, что Великобритания, используя свои сильные стороны, готова помочь Вьетнаму в зеленой и энергетической трансформации и сотрудничать с Вьетнамом для поддержания регионального и международного мира и стабильности.

Принимая посла Норвегии Хильде Сольбаккен после вручения верительных грамот, Нгуен Суан Фук поздравил с его назначением послом во Вьетнаме, выразив надежду на то, что посол внесет вклад в дружбу и положительное 50-летнее сотрудничество во многих аспектах между двумя странами.

Президент пожелал, чтобы посол активно координировал свои действия с Вьетнамом для организации мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, чтобы побудить норвежские предприятия инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме, особенно в таких областях, как зеленый рост, чистая энергия, возобновляемые источники энергии, морская экономика...

Посол Норвегии искренне поблагодарил Нгуен Суан Фука за прием, и выразил желание внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами в ближайшее время, включая содействие двусторонним визитам на высоком уровне после пандемии COVID-19. Высоко оценивая приверженность Вьетнама на недавней COP26, Хильде Солбаккен сказал, что он будет способствовать развитию сотрудничества между Норвегией и Вьетнамом в областях, в которых Норвегия имеет свои сильные стороны, таких как зеленый экономический рост, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие.

Принимая посла Дании во Вьетнаме Николая Притца, президент Нгуен Суан Фук поздравил с назначением послом во Вьетнаме и напомнил о впечатлениях и хороших воспоминаниях во время своих предыдущих визитов в Данию. Отметив, что двусторонний товарооборот, несмотря на трудности из-за COVID-19, все же достиг почти 600 миллионов долларов США в 2021 году, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом, Нгуен Суан Фук пожелал, чтобы к концу срока работы посла во Вьетнаме эта цифра будет увеличена в 3 раза.

Искренне поблагодарив президента за то, что он нашел время для встречи, Николай Притц отметил, что Дания очень впечатлена достижениями Вьетнама в области социально-экономического развития, и это потенциал для укрепления сотрудничества в ближайшем будущем. Дания желает продвигать всеобъемлющее партнерство с Вьетнамом, став зеленым партнером Вьетнама.

Поздравляя посла Чешской Республики Хинека Кмоничека с назначением во Вьетнаме, Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию дружественных отношений и доброго многопланового сотрудничества с традиционными друзьями, в том числе с Чешской Республикой, которая является одним из приоритетных партнеров Вьетнама.

Президент Нгуен Суан Фук оценил, что торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Чехией хорошо развивается, двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 734 млн долларов США (рост на 32% по сравнению с 2020 годом), также укрепляется сотрудничество во многих важных областях, таких как оборона, культура, туризм, транспорт... Президент Нгуен Суан Фук также предложил Чешской Республике в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2022 года подтолкнуть другие страны ЕС к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом.

Президент Нгуен Суан Фук от имени государства и народа Вьетнама поблагодарил Чешское государство и народ за создание благоприятных условий для вьетнамской общины в Чехии.

Искренне поблагодарив президента за то, что он нашел время для встречи, Хайнек Кмоничек был рад видеть хорошее развитие отношений между двумя странами за последнее время и выразил свою гордость за вьетнамскую общину в Чешской Республике – третье по количеству этническое меньшинство в Чехии. Вьетнамцы в Чехии хорошо сохраняют традиционную культуру Вьетнама. Посол сказал, что при масштабах сотрудничества между бизнесом двух стран, налаженных межличностных обменах, очень необходимо открывать прямое авиасообщение. Посол также пожелал скорейшего появления во Вьетнаме чешского автомобильного бренда SKODA, который создал совместное предприятие по производству автомобилей в провинции Куангнине, также открытия в ближайшее время Чешского центра в Ханое.



