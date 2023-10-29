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Президент государства: Превращение Куангниня в богатую, красивую, цивилизованную и современную образцовую провинцию
В церемонии также приняли участие бывший председатель НС Нгуен Ван Ан, член Политбюро, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг.
Высоко оценивая результаты социально-экономического развития провинции Куангнинь, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Куангнинь все больше подтверждает свое положение и роль полюса роста Северного Вьетнама.
Для построения, развития и превращения Куангниня в богатую, красивую, цивилизованную и современную образцовую провинцию, динамичный, центр комплексного развития, международный туристический центр, морской экономический центр, ворота в ключевой экономический район северной части и всей страны, президент Во Ван Тхыонг отметил важные задачи, такие как быстрое и устойчивое социально-экономическое развитие, экономическая реструктуризация, расширение применения науки и технологий, связанных с инновациями, содействие цифровой трансформации…
Президент заявил, что Куангнинь необходимо уделять особое внимание продвижению конкурентных преимуществ провинции, включая все более совершенную, синхронную и современную систему социально-экономической инфраструктуры, продвижение культурных и человеческих ценностей для устойчивого развития.