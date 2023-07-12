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Президент государства посетил с рабочим визитом Департамент внутренней политической безопасности Министерства общественной бе
Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине традиционного Дня народных сил безопасности (12 июля 1946 - 2023 гг.).
В своем выступлении Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил усилия народных сил общественной безопасности, в том числе сил внутренней политической безопасности, по преодолению любых трудностей и координации действий с ведомствами и подразделениями как внутри, так и вне сектора, для замечательного выполнения возложенных на них задач, помогая поддерживать безопасность, мир и стабильность для содействия социально-экономическому развитию Вьетнама.- экономическое развитие и его положение на международной арене.
Обозначив основные задачи сил внутренней политической безопасности на предстоящий период, он потребовал от Центрального партийного комитета Сил общественной безопасности и партийного комитета департамента хорошо выполнять задачу по выработке стратегических предложений по защите идеологических основ Партии, ее руководства, режима и народа. Силовики должны глубоко осознавать, что защита внутренней политики тесно связана с построением и исправлением Партии и политической системы и способствует этому.
Обозначив некоторые основные задачи для сил внутренней политической безопасности на предстоящее время, он попросил Центральный партийный комитет общественной безопасности и партийный комитет департамента хорошо выполнить задачу по подготовке стратегических предложений по защите идеологической основы партии, руководства партии, режима и народа. Силы должны глубоко осознавать, что работа защиты внутренней политики тесно связана и способствует повышению качества работы по строительству, исправлению партии и политической системы.
Она должна заблаговременно и издалека улавливать, оценивать и точно прогнозировать ситуацию, риски и заговоры, своевременно давать рекомендации по планам и решениям; заблаговременно предупреждать, выявлять и эффективно противодействовать заговорам и актам «мирной эволюции», а также с признакам деградации политической идеологии, морали и образа жизни, «самоэволюции» и «самопреобразования».
Президент государства обратился к силам внутренней политической безопасности с просьбой продолжать поддерживать защиту идеологических основ партии в качестве ее важнейшей и постоянной политической задачи и гарантировать безопасность для выполнения резолюции о продолжении строительства и совершенствовании правового социалистического государства Вьетнам в новый период, изданной на шестом пленуме Центрального комитета партии 13-го созыва.
Он потребовал дальнейшего улучшения координации между силами общественной безопасности, армией, министерствами и секторами в деле защиты внутренней политической безопасности; и мобилизации синергии всей политической системы и народа, ядром которой являются силы внутренней политической безопасности, для выполнения своих обязанностей.
Президент государства также потребовал активизировать работу по превращению народных сил общественной безопасности, включая силы внутренней политической безопасности, в действительно чистые, сильные, регулярные, элитные и современные силы, отвечающие требованиям и выполняющие задачи в новых условиях.