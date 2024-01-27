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Президент государства посетил сотрудников нефтегазовой отрасли в Бариа-Вунгтау в преддверии Тэта
Президент Во Ван Тхыонг выразил удовлетворение тем, что за 25 лет, прошедших со дня основания, предприятие Кыулонг добилось важных результатов, способствуя защите суверенных прав, юрисдикции и внося активный вклад в реализацию политических задач Вьетнамской нефтегазовой корпорации. Успех компании Кыулонг можно считать выдающимся примером международного сотрудничества, которое приносит пользу нации и укрепляет доверие иностранных партнеров.
Глава Государства отметил, что каждый работник, член партии, сотрудник Вьетнамской нефтегазовой корпорации должен глубоко понять, что экономическое развитие всегда связано с обеспечением национальной обороны и безопасности. Разведка и добыча нефти и газа являются и экономической деятельностью, и подтверждением священного суверенитета Отечества над морем и островами.