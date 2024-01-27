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Президент государства посетил сотрудников нефтегазовой отрасли в Бариа-Вунгтау в преддверии Тэта

26 января по случаю наступающего Тэта 2024 года в провинции Бариа-Вунгтау президент Во Ван Тхыонг посетил должностных лиц и инженеров, работников, рабочих нефтегазовой отрасли, работающих на центральной нефтяной платформе совместного предприятия Кыулонг при Вьетнамской нефтегазовой корпорации.
  Президент государства Во Ван Тхыонг и инженеры, рабочие предприятия Кыулонг. Фото: ВИА  
С момента своего основания в 1998 году Кыулонг к настоящему времени добыла более 415 миллионов баррелей нефти, принося общий доход в размере более 30 миллиардов долларов США. Благодаря этим выдающимся результатам компания внесла в государственный бюджет почти 14 миллиардов долларов США, укрепив свои позиции в качестве второго по величине нефтяного подрядчика Вьетнама.

Президент Во Ван Тхыонг выразил удовлетворение тем, что за 25 лет, прошедших со дня основания, предприятие Кыулонг добилось важных результатов, способствуя защите суверенных прав, юрисдикции и внося активный вклад в реализацию политических задач Вьетнамской нефтегазовой корпорации. Успех компании Кыулонг можно считать выдающимся примером международного сотрудничества, которое приносит пользу нации и укрепляет доверие иностранных партнеров.

Глава Государства отметил, что каждый работник, член партии, сотрудник Вьетнамской нефтегазовой корпорации должен глубоко понять, что экономическое развитие всегда связано с обеспечением национальной обороны и безопасности. Разведка и добыча нефти и газа являются и экономической деятельностью, и подтверждением священного суверенитета Отечества над морем и островами.

ВИА/ИЖВ

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