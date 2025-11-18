Президент государства посетил пострадавших от наводнения жителей общины Гоной, город Дананг

В состав рабочей делегации входили член Политбюро, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай; члены ЦК КПВ: заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, вице-председатель Национального собрания Нгуен Дык Хай; а также руководители центральных комитетов, министерств, ведомств и города Дананг.



От имени руководства Партии и государства Президент выразил соболезнования жителям в связи с трудностями, потерями и ущербом, вызванными штормами и наводнениями, и выразил надежду, что жители общины Гоной будут сплочёнными, поддерживая друг друга в ликвидации последствий стихии. Президент подчеркнул, что Партия и государство сделают всё возможное, чтобы поддержать соотечественников, помочь людям как можно скорее стабилизировать жизнь, а учащимся — вернуться в школу.

Сильные дожди в последние дни привели к серьёзным подтоплениям во многих районах южной части города Дананг; в ряде мест наводнения повторяются уже в четвёртый–пятый раз только с октября 2025 года, нанося значительный ущерб местным жителям. В настоящее время уровень воды в реках города Дананг продолжает быстро повышаться.



Президент предложил местным властям продолжать держать тесный контакт с населёнными пунктами, максимально поддерживать людей; профильным службам — в кратчайшие сроки восстановить связь, транспорт, электроснабжение и водоснабжение; обеспечить жителей изолированных районов продовольствием, продуктами питания и медикаментами.



Ранее Президент и рабочая делегация возложили венки и зажгли благовония в память павших на кладбище героев Дьенбан, посетили Дом-музей Героя Нгуен Ван Чоя и Мемориальный дом генерал-губернатора Хоанг Зиеу, выразив глубокую признательность и почтение их огромному вкладу, а также подвигу героев-мучеников и Вьетнамских матерей-героинь, которые не жалели крови и юности, мужественно сражаясь и стойко защищая священный суверенитет и территориальную целостность Отечества.



Президент Лыонг Кыонг также посетил, поддержал и вручил подарок Вьетнамской матери-героине Нгуен Тхи Нгон, которая в этом году отметила своё 105-летие, в деревне Баоан общины Гоной.