Президент государства посетил детей-инвалидов в Ханое

Президент государства Нгуен Суан Фук (справа) вручает подарки детям в центре в Ханое 31 мая. Фото: ВИА

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук 31 мая посетил Ханойский центр по уходу за детьми с ограниченными возможностями в городе Чукшон района Чыонгми.

Поздравляя детей с Международным днем защиты детей (1 июня), президент государства высоко оценил их неординарные усилия по преодолению трудностей и выразил надежду, что они будут продолжать учиться и самосовершенствоваться, чтобы в будущем добиваться лучших результатов и стать хорошими гражданами.

Он также высоко оценил самоотверженность учителей и сотрудников центра, отметив, что они действуют не только как родители детей, но и как врачи и психологи, обеспечивая наилучший уход и развивая волю детей двигаться вперед.

Президент государства отметил, что среди более чем 20 миллионов детей во Вьетнаме около 700.000 детей-инвалидов, добавив, что партия и государство уделяют большое внимание социальному обеспечению, в том числе детей-инвалидов.

Он подтвердил, что защита детей и образование являются стратегическим и долгосрочным вопросом, и что инвестиции в детей также означают инвестиции в будущее страны.

Президент государства подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования и эффективного применения соответствующих законов и политик, чтобы обеспечить права детей, защитить детей и создать безопасную, здоровую и благоприятную среду обитания для детей, особенно детей-инвалидов, сирот, малообеспеченных детей и детей-мигрантов. Он также призвал к дальнейшему вовлечению частного сектора в уход за детьми.

По этому случаю президент госудаства передал центру финансовую помощь в размере 100 млн. донгов (4.300 долл. США) и учебные пособия на сумму 200 млн. донгов.

С момента своего основания в 1978 году в центре позаботились о более чем 500 детях-инвалидах. В настоящее время в нем проживает 137 детей.