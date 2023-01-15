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Президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в программе «Весна на Родине» 2023 г.

Вечером 14 января в Национальном конференц-центре в Ханое президент государства Вьетнама Нгуен Суан Фук принял участие в специальной художественной программе «Весна на Родине» 2023 г.
Президент государства Нгуен Суан Фук бьет в барабан в знак начала программы. Фото: ВИА
Вечером 14 января в Национальном конференц-центре в Ханое президент государства Вьетнама Нгуен Суан Фук принял участие в специальной художественной программе «Весна на Родине» 2023 г.

Мероприятие, которое имеет тему «Страна веры и стремления», было совместно организовано Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающим за рубежом, при Министерстве иностранных дел и Народным комитетом г. Ханоя.

От имени руководителей Партии и Государства президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в программе, ударил в барабан в знак начала программы и выступил с речью, в которой он поздравил всех наших соотечественников за рубежом.

В своей речи глава Государства упомянул Резолюцию Политбюро №36-NQ/TW о работе с вьетнамцами, проживающими за границей, в которой утверждалось, что вьетнамская диаспора за границей является «неотъемлемой частью и ресурсом вьетнамского народа, важным фактором, способствующим укреплению отношений сотрудничества и дружбы между нашей страны и зарубежными странами».

«Весна на Родине» – это значимое ежегодное мероприятие, направленное на то, чтобы вьетнамцы, проживающие, работающие и обучающиеся за границей, обращались к Родине, а также на демонстрацию того, что Партия и Государство заботятся о вьетнамцах за рубежом, поощряют их сохранять самобытность и традиции нации. Это масштабное мероприятие, привлекающее участие большого количества вьетнамцев со всего мира, возвращающихся на Родину, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю.

Во второй половине того же дня в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с вьетнамцами, проживающими за границей, которые вернулись во Вьетнам для участия в программе «Весна на Родине» 2023 г.

Выступая на встрече, премьер-министр подтвердил, что сообщество вьетнамцев за границей крепнет и является неотделимой частью вьетнамского народа. Глава Правительства выразил желание, чтобы вьетнамцы за рубежом были «молчаливыми послами» нашей нации.

Премьер-министр также выразил желание, чтобы вьетнамцы за границей вносили вклад в укрепление отношений дружбы между Вьетнамом и зарубежными странами, способствуя «сближению Вьетнама с миром и сближению мира с Вьетнамом»

 

ИЖВ/ВИА

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