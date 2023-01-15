Президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в программе «Весна на Родине» 2023 г.

Президент государства Нгуен Суан Фук бьет в барабан в знак начала программы. Фото: ВИА





Вечером 14 января в Национальном конференц-центре в Ханое президент государства Вьетнама Нгуен Суан Фук принял участие в специальной художественной программе «Весна на Родине» 2023 г.Мероприятие, которое имеет тему «Страна веры и стремления», было совместно организовано Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающим за рубежом, при Министерстве иностранных дел и Народным комитетом г. Ханоя.От имени руководителей Партии и Государства президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в программе, ударил в барабан в знак начала программы и выступил с речью, в которой он поздравил всех наших соотечественников за рубежом.В своей речи глава Государства упомянул Резолюцию Политбюро №36-NQ/TW о работе с вьетнамцами, проживающими за границей, в которой утверждалось, что вьетнамская диаспора за границей является «неотъемлемой частью и ресурсом вьетнамского народа, важным фактором, способствующим укреплению отношений сотрудничества и дружбы между нашей страны и зарубежными странами».«Весна на Родине» – это значимое ежегодное мероприятие, направленное на то, чтобы вьетнамцы, проживающие, работающие и обучающиеся за границей, обращались к Родине, а также на демонстрацию того, что Партия и Государство заботятся о вьетнамцах за рубежом, поощряют их сохранять самобытность и традиции нации. Это масштабное мероприятие, привлекающее участие большого количества вьетнамцев со всего мира, возвращающихся на Родину, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю.Во второй половине того же дня в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с вьетнамцами, проживающими за границей, которые вернулись во Вьетнам для участия в программе «Весна на Родине» 2023 г.Выступая на встрече, премьер-министр подтвердил, что сообщество вьетнамцев за границей крепнет и является неотделимой частью вьетнамского народа. Глава Правительства выразил желание, чтобы вьетнамцы за рубежом были «молчаливыми послами» нашей нации.Премьер-министр также выразил желание, чтобы вьетнамцы за границей вносили вклад в укрепление отношений дружбы между Вьетнамом и зарубежными странами, способствуя «сближению Вьетнама с миром и сближению мира с Вьетнамом»