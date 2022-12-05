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Президент государства Нгуен Суан Фук принял корейско-вьетнамские организации дружбы и сотрудничества
Принимая представителя вьетнамского семейства Ли в РК, президент государства Нгуен Суан Фук сказал, что государство и народ Вьетнама очень вдохновляется и гордится тем, что семейство Ли имеет стабильную жизнь, объединяется и успешно развивается в РК; внося все более и более важный вклад в социально-экономический рост РК; в то же время всегда обращают внимание на землю предков, способствуя строительству и развитию страны, а также вьетнамо-корейских отношений.
На встрече с представителями Ассоциации корейско-вьетнамской дружбы (KOVIFA) президент государства Нгуен Суан Фук подчеркнул, что, хотя прошедшие 30 лет непродолжительны, отношения между двумя странами достигли многих всеобъемлющих результатов и страны являются ведущими партнерами друг друга, образцом сотрудничества в международных отношениях, активно работая в таких областях, как инвестиции, торговля, туризм, труд... Это очень яркие доказательства близости и привязанности между двумя странами. Кроме того, очень важен вклад организаций и ассоциаций дружбы двух стран, в том числе KOVIFA, участники которой авторитетны, полны энтузиазма, хорошо осведомлены о стране и народе Вьетнама.
Принимая представителей корейско-вьетнамской ассоциации экономического и культурного обмена (KOVECA), президент государства Нгуен Суан Фук высоко оценил результативную серию мероприятий ассоциации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в Ханое и Хошимине в июле 2022 года.
Выразив удовлетворение от того, что стал свидетелем больших перемен и достижений правительства и народа РК за прошедшее время, президент Вьетнама заявил, что этот визит имеет очень важное значение, открывая новый период развития сотрудничества между двумя странами.
Поэтому президент Вьетнама предложил, чтобы KOVECA способствовала дальнейшему продвижению планов и проектов сотрудничества двух стран, особенно сотрудничества в области высоких технологий, возобновляемых источников энергии, новых отраслей, дружественных к окружающей среде, передачи технологий, повышения уровня локализации... и содействуя медицинскому сотрудничеству в условиях эпидемий.
На встрече с представителями корейской группы престижных людей (EPG) президент Вьетнама Нгуен Суан Фук высоко оценил, что в состав группы входят бывшие послы, ведущие эксперты двух стран в области дипломатии, экономики, культуры, общества, и все они играют важную роль и влияют на отношения между двумя странами, имея глубокое понимание стран и народов Вьетнама и РК.
Президент Вьетнама отметил активную деятельность группы по организации многих качественных исследований и обменных мероприятий, дав много правильных оценок, содержательных и значимых предложений по укреплению отношений сотрудничества. Группа в настоящее время совместно работает над подготовкой Совместного отчета для представления в правительства двух стран.