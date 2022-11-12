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Президент государства Нгуен Суан Фук: Повышение ценности вьетнамского женьшеня

«Полностью обоснованным является развитие настоящей промышленной отрасли по выращиванию и переработке вьетнамского женьшеня в направлении к доходу в миллиарды долларов США»,- подчеркнул президент государства Нгуен Суан Фук
  Фото: ВИА  
«Полностью обоснованным является развитие настоящей промышленной отрасли по выращиванию и переработке вьетнамского женьшеня в направлении к доходу в миллиарды долларов США»,- подчеркнул президент государства Нгуен Суан Фук на церемонии открытия Ярмарки женьшеня Лайчау в 2022 году, которая состоялась вечером 11 ноября 2022 в городе Лайчау, провинция Лайчау.

Ярмарка на тему «Использование возможностей, преодоление вызовов, устремление к дальнейшему развитию» проходит с 11 по 13 ноября, чтобы представить потенциал, сильные стороны и преференциальную политику для поощрения инвестиций в развитие и в то же время продвигать «сокровище» женьшеня Лайчау среди деловых кругов, организаций и частных лиц в стране и за рубежом.

Женьшень Лайчау, особенно ценный и редкий для Вьетнама и всего мира, является является эндемичным видом в провинции Лайчау. Все части растения используются для ухода, защиты и укрепления здоровья.

Первоначальные результаты исследований показывают, что женьшень Лайчау имеет очень высокое общее содержание сапонинов - до 21,34%. В частности, женьшень Лайчау содержит Majonosid-R2 (MR2), который является активным ингредиентом с противораковой способностью, его содержание составляет 7,78%; соединение сильфиозид Е является первым соединением, выделенным из видов рода Panax L, и это соединение, обнаруженное только в женьшене Лайчау, обладает антикоагулянтным действием.

Выступая на церемонии, президент государства Нгуен Суан Фук упомянул о благоприятных условиях Лайчау для выращивания женьшеня, таких как нейтральный и умеренный климат; провинция имеет 6 из 10 самых высоких и величественных гор во Вьетнаме, много зон субклимата, специфических почв, обладает чрезвычайно богатой лесной экосистемой и растительностью, а ее естественный лесной покров составляет почти 52%.

Согласно исследованиям, женьшень Лайчау является коренным, эндемичным и узкораспространенным растением в провинции Лайчау, благоприятно растущим в нетронутых высокогорных лесах, покрытых туманом и холодом зимой, с потенциалом выращивания женьшеня примерно на 40.000 га.

Это ценная возможность для Лайчау переработать женьшень и создать функциональные продукты на его основе, основанные на продвижении основных преимуществ, дарованных небом и землей.

От имени руководителей Партии и Государства президент высоко оценил усилия провинции Лайчау, Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов и соответствующих ведомств по сохранению, развитию и популяризации женьшеня Лайчау.

Полностью обоснованным является развитие настоящей промышленной отрасли по выращиванию и переработке вьетнамского женьшеня в направлении к доходу в миллиарды долларов США.

Полностью обоснованным является развитие настоящей промышленной отрасли по выращиванию и переработке вьетнамского женьшеня в направлении к доходу в миллиарды долларов США для его производства и экспорта в ближайшие десятилетия.

Вьетнам - страна, которая отстает от многих стран в стратегии коммерциализации женьшеня и продуктов из него, поэтому необходимо сосредоточиться на устойчивом и методичном развитии; заботиться о качестве продукции, урожайности, масштабах, создании и защите товарных знаков, географических указаний для женьшеня, защите производства и увеличении стоимости женьшеня за счет переработки продуктов из женьшеня, жесткой борьбе с контрафактной продукцией; поощрять инвестиции и применение технологий в сельском хозяйстве, производстве и переработке, чтобы было много качественных продуктов из женьшеня для удовлетворения разнообразных потребностей рынка.

Президент государства подчеркнул, что необходимо в первую очередь защитить чистокровные генетические ресурсы женьшеня Лайчау, не допустить его гибридизации или смешения с другими видами женьшеня или лекарственными видами; исследовать больше исторические ценности женьшеня Лайчау, продвигать информацию об уникальных свойствах вьетнамского женьшеня, создавать возможности для конкуренции с мировыми производителями женьшеня.

ВИА

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