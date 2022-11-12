Президент государства Нгуен Суан Фук: Повышение ценности вьетнамского женьшеня

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«Полностью обоснованным является развитие настоящей промышленной отрасли по выращиванию и переработке вьетнамского женьшеня в направлении к доходу в миллиарды долларов США»,- подчеркнул президент государства Нгуен Суан Фук на церемонии открытия Ярмарки женьшеня Лайчау в 2022 году, которая состоялась вечером 11 ноября 2022 в городе Лайчау, провинция Лайчау.