Президент государства Нгуен Суан Фук: Мобилизация синергии в развитии коллективного хозяйства в Тиенжанге

Президент Нгуен Суан Фук работает с ключевыми руководителями провинции Тиенжанг. (Фото: ВИА)

Через неделю после специальной рабочей поездки в провинцию Донгтхап по итогам выполнения Резолюции № 13-NQ/TW о коллективном хозяйстве, в первой половине дня 6 апреля президент государства Нгуен Суан Фук посетил и работал в провинции Тиенжанг - населенном пункте в дельте Меконга, который добился больших успехов после 20 лет обновления, развития и повышения эффективности коллективного хозяйства, особенно в рамках модели сельскохозяйственных кооперативов нового типа.

В 2021 г. и первом квартале 2022 г. Тиенжанг создал 23 новых кооператива (в том числе 19 сельскохозяйственных кооперативов и 4 транспортных кооператива), распустил 1 кооператив. На сегодняшний день в провинции насчитывается 247 кооперативов всех видов, которые привлекли 87.301 член, что на 8.116 членов больше, чем на конец 2020 года; создали рабочие места для 30.634 человек, что на 3.347 человек больше; общий доход составляет более 2,651 млрд. донгов, прибыль - более 73 млрд. донгов, средний доход - около 6 млн. донгов на человека в месяц.

Посредством политик поддержки развития кооперативов, реализации Национальной целевой программы по строительству новых сельских районов, реструктуризации сельскохозяйственного сектора и программы «Одна община — один продукт» (ОООП) и т. д. Кооперативы получают поддержку в реорганизации производства, применении научно-технических достижений, механизации производства, участвуют в модели крупного поля, модели совместного производства и потребления продукции в направлении VietGAP, GlobalGAP...

Президент государства Нгуен Суан Фук посетил производственную и бизнес-модель кооператива My Tinh An, уезд Чогао, насчитывающего 250 членов, в основном занимающихся производством и потреблением драгонфрута и некоторых ключевых культур Тиенжанга на площади в 300 га. В течение многих лет кооператив производил продукцию в соответствии с процессом Global Gap, которая была допущена к экспорту в Европу, Америку, Австралию, Китай. В прошлом году выручка кооператива составила около 50 млрд. донгов. Доход каждого члена кооператива составляет от 300 до 400 млн. донгов в год.

Работая с руководителями провинции Тиенжанг о результатах развития коллективного хозяйства и кооперативной экономики, президент государства Нгуен Суан Фук подчеркнул важный руководящий принцип КПВ, который заключается в том, что государственная экономика и коллективное хозяйство становятся фундаментом народного хозяйства. Поэтому, наряду с продолжением реализации Резолюции № 13-NQ/TW о продолжении обновления, развитии и повышении эффективности коллективного хозяйства, необходимы более совершенные механизмы для развития кооперативного хозяйства.

Что касается направления развития Тиенжанга в ближайшее время, Президент подчеркнул необходимость более эффективного использования природных ресурсов; уделение внимания развитию сельского хозяйства, промышленности, обслуживающей сельское хозяйство. Наряду с этим необходимо развивать экономику туризма, экономику замкнутого цикла, зеленую экономику; особое внимание следует уделить развитию движения творческих стартапов. Кроме этого, нужно сосредоточиться на совершенствовании планирования землепользования; обучении людских ресурсов...



