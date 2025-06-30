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Президент государства Лыонг Кыонг: Реструктуризация административных единиц открывает новые возможности для развития Ханоя

Президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул, что реструктуризация административных единиц общинного уровня откроет для Ханоя новые возможности для развития, что позволит ему лучше продвигать свою роль в качестве лидера и движущей силы роста столичного региона, северного ключевого экономического региона и всей страны.
  Президент государства Лыонг Кыонг выступает на церемонии. Фото: ВИA  
Президент государства сделал это заявление, присутствуя 30 июня утром в Ханое на церемонии оглашения резолюции Постоянного комитета Национального собрания о реорганизации административных единиц общинного уровня и соответствующих решений города.

В соответствии с этим 526 общин и кварталов Ханоя были преобразованы в 126 административных единиц на уровне общин, включая 51 квартал и 75 общин. Как и другие населенные пункты страны, эти общины и кварталы официально начнут работать по двухуровневой модели местного управления с 1 июля.

На своей 9-й сессии НС 15-го созыва приняло резолюцию о внесении изменений в Конституцию и резолюцию о реорганизации административных единиц провинциального уровня. Число провинций и городов сокращено с 63 до 34, а с 1 июля вводится двухуровневая модель местной администрации, состоящая из провинций и общин. Это одно из исторически значимых и стратегически долгосрочных решений, направленных на расширение пространства для социально-экономического развития в соответствии с условиями страны в новую эпоху.

В то же время впервые в истории административной реформы Вьетнам провел масштабную реструктуризацию, сократив промежуточные слои и сформировав более стройный, упорядоченный, сильный и эффективный административный аппарат, призванный лучше служить народу.

Выступая на церемонии, президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что это особая веха для всей страны и для столицы Ханоя, поскольку с 1 июля аппарат местной администрации официально вступает в новую фазу - переход от трехуровневой системы, существовавшей на протяжении 80 лет с момента основания государства, к двухуровневой.

Он также заявил, что это крупная и особо важная политика партии и государства, имеющая долгосрочное стратегическое значение. Она отражает твердую политическую решимость построить стройную, упорядоченную, эффективную, действенную администрацию, которая будет близка к народу, внимательна к нему и будет лучше служить ему.

Это не только корректировка административных границ, но и значительный шаг в политическом и организационном плане, обеспечивающий устойчивое развитие страны, подчеркнул президент государства.

Подчеркивая необходимость того, чтобы новая административная модель была упорядоченной, но при этом сильной, эффективной и более близкой к народу, президент Лыонг Кыонг призвал Постоянный бюро муниципального партийного комитета сосредоточить руководство и управление партийными комитетами и администрациями на всех уровнях.

Он отметил, что партийные комитеты и администрации 126 вновь созданных кварталов и общин должны работать слаженно, скоординированно и эффективно с самого начала. Не должно быть задержек, узких мест и сбоев в нормальном функционировании общества, особенно в вопросах, касающихся людей, бизнеса, инвестиций и основных государственных услуг.

Президент также призвал власти города уделить пристальное внимание выполнению директивы Политбюро № 45 о подготовке к партийным съездам всех уровней в преддверии вес вьетнамского партийного съезда 14-го созыва. Кроме того, Ханой должен тщательно следовать резолюциям Политбюро о «четырех столпах» роста, резолюции о стратегии развития столицы до 2030 года с перспективой до 2045 года, а также Закону о столице 2024 года.

На этой основе президент Лыонг Кыонг потребовал от города сформировать научно обоснованные, целенаправленные планы действий с четкими приоритетами и сроками. Лидер государства подтвердил, что это не просто административное требование, а яркое отражение реформы управленческого мышления и методов реализации решений партии в реальной жизни.

Он выразил уверенность в том, что Ханой сплотит коллективную силу и солидарность для проведения реформы управления на низовом уровне, повышения качества государственного управления и создания современной, профессиональной и ориентированной на обслуживание системы, которая будет лучше служить народу, способствуя вступлению Вьетнама в новую эру процветания и силы.

В свою очередь, секретарь городского партийного комитета Буй Тхи Минь Хоай подчеркнула готовность города обеспечить скоординированную, эффективную и оперативную работу всех 126 новых общин и кварталов в соответствии с обновленной двухуровневой моделью местной администрации, руководствуясь при этом духом уверенности, решимости и приверженности прогрессу страны.

ВИА/ИЖВ

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