НОВОСТИ
Президент государства Лыонг Кыонг: Реструктуризация административных единиц открывает новые возможности для развития Ханоя
В соответствии с этим 526 общин и кварталов Ханоя были преобразованы в 126 административных единиц на уровне общин, включая 51 квартал и 75 общин. Как и другие населенные пункты страны, эти общины и кварталы официально начнут работать по двухуровневой модели местного управления с 1 июля.
На своей 9-й сессии НС 15-го созыва приняло резолюцию о внесении изменений в Конституцию и резолюцию о реорганизации административных единиц провинциального уровня. Число провинций и городов сокращено с 63 до 34, а с 1 июля вводится двухуровневая модель местной администрации, состоящая из провинций и общин. Это одно из исторически значимых и стратегически долгосрочных решений, направленных на расширение пространства для социально-экономического развития в соответствии с условиями страны в новую эпоху.
В то же время впервые в истории административной реформы Вьетнам провел масштабную реструктуризацию, сократив промежуточные слои и сформировав более стройный, упорядоченный, сильный и эффективный административный аппарат, призванный лучше служить народу.
Выступая на церемонии, президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что это особая веха для всей страны и для столицы Ханоя, поскольку с 1 июля аппарат местной администрации официально вступает в новую фазу - переход от трехуровневой системы, существовавшей на протяжении 80 лет с момента основания государства, к двухуровневой.
Он также заявил, что это крупная и особо важная политика партии и государства, имеющая долгосрочное стратегическое значение. Она отражает твердую политическую решимость построить стройную, упорядоченную, эффективную, действенную администрацию, которая будет близка к народу, внимательна к нему и будет лучше служить ему.
Это не только корректировка административных границ, но и значительный шаг в политическом и организационном плане, обеспечивающий устойчивое развитие страны, подчеркнул президент государства.
Подчеркивая необходимость того, чтобы новая административная модель была упорядоченной, но при этом сильной, эффективной и более близкой к народу, президент Лыонг Кыонг призвал Постоянный бюро муниципального партийного комитета сосредоточить руководство и управление партийными комитетами и администрациями на всех уровнях.
Он отметил, что партийные комитеты и администрации 126 вновь созданных кварталов и общин должны работать слаженно, скоординированно и эффективно с самого начала. Не должно быть задержек, узких мест и сбоев в нормальном функционировании общества, особенно в вопросах, касающихся людей, бизнеса, инвестиций и основных государственных услуг.
Президент также призвал власти города уделить пристальное внимание выполнению директивы Политбюро № 45 о подготовке к партийным съездам всех уровней в преддверии вес вьетнамского партийного съезда 14-го созыва. Кроме того, Ханой должен тщательно следовать резолюциям Политбюро о «четырех столпах» роста, резолюции о стратегии развития столицы до 2030 года с перспективой до 2045 года, а также Закону о столице 2024 года.
На этой основе президент Лыонг Кыонг потребовал от города сформировать научно обоснованные, целенаправленные планы действий с четкими приоритетами и сроками. Лидер государства подтвердил, что это не просто административное требование, а яркое отражение реформы управленческого мышления и методов реализации решений партии в реальной жизни.
Он выразил уверенность в том, что Ханой сплотит коллективную силу и солидарность для проведения реформы управления на низовом уровне, повышения качества государственного управления и создания современной, профессиональной и ориентированной на обслуживание системы, которая будет лучше служить народу, способствуя вступлению Вьетнама в новую эру процветания и силы.
В свою очередь, секретарь городского партийного комитета Буй Тхи Минь Хоай подчеркнула готовность города обеспечить скоординированную, эффективную и оперативную работу всех 126 новых общин и кварталов в соответствии с обновленной двухуровневой моделью местной администрации, руководствуясь при этом духом уверенности, решимости и приверженности прогрессу страны.