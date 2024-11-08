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Президент государства Лыонг Кыонг принял уходящего посла Кубы
Особая дружба между Вьетнамом и Кубой, взращенная президентом Хо Ши Мином, Фиделем Кастро и поколениями лидеров двух стран, является бесценным достоянием обеих стран, которое необходимо поддерживать и передавать будущим поколениям, отметил он.
Выразив сочувствие Кубе в связи с переживаемыми ею трудностями, президент заявил, что Вьетнам приложит все усилия в рамках своих возможностей для оказания помощи карибской стране. Он готов поделиться опытом в таких областях, как производство продуктов питания, возобновляемых источников энергии и потребительских товаров.
Он также подчеркнул стремление обеих сторон воплотить в жизнь результаты государственного визита генерального секретаря партии, тогдашнего президента государства То Лама на Кубу 26-27 сентября, отметив, что эта поездка стала важной вехой в двусторонних связях, поскольку способствовала укреплению политических отношений и взаимного доверия, открыв новое направление для экономических, торговых и инвестиционных связей.
Он выразил твердую уверенность в том, что под дальновидным руководством Коммунистической партии Кубы во главе с первым секретарем, президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом братский кубинский народ будет и дальше твердо защищать достижения своей революции и идти вперед по пути к социализму.
В подтверждение солидарности Лыонг Кыонг подтвердил последовательную позицию Вьетнама, призывающего США отменить эмбарго против Кубы и исключить эту страну из списка государств-спонсоров терроризма.
Президент Вьетнама выразил уверенность, что посол продолжит служить мостом между двумя странами, активно содействуя развитию их особых связей, независимо от его будущей роли.
Посол Гильен, в свою очередь, поблагодарил партию, государство Вьетнама, министерства и ведомства за неизменную поддержку во время его пребывания на посту.
Он отметил, что отношения двух стран постоянно укрепляются, а вьетнамская солидарность, дружба и помощь всегда глубоко в сердцах каждого кубинского народа.
Дипломат также выразил оптимизм, что 65-я годовщина двусторонних дипломатических отношений в следующем году станет свидетелем еще более значимых мероприятий, направленных на дальнейшее углубление их особых братских отношений.