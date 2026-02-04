Президент государства Лыонг Кыонг встречается с Председателем Палаты представителей Хашимитского Королевства Иордания Мазеном Турки Эль-Кади, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме. Фото: ВИА

Во второй половине дня 3 февраля в Президентском дворце Президент государства Лыонг Кыонг принял Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки Эль-Кади по случаю его официального визита во Вьетнам с 2 по 5 февраля.Президент государства Лыонг Кыонг приветствовал официальный визит Председателя Палаты представителей Иордании во Вьетнам, состоявшийся в период, когда Вьетнам успешно провёл Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама XIV созыва — съезд, имеющий особо важное значение и открывающий новую эпоху развития для вьетнамской нации.Вспоминая тёплые воспоминания об историческом визите во Вьетнам Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна, Президент государства подчеркнул, что нынешний визит Председателя Палаты представителей Иордании продолжает придавать новый импульс более динамичному и содержательному развитию двусторонних отношений. По этому случаю Президент государства Лыонг Кыонг передал тёплые приветствия Королю Иордании Абдалле II ибн аль-Хусейну.Высоко оценив позитивную динамику вьетнамско-иорданских двусторонних отношений в последнее время, особенно после визита Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна, Президент государства подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда стремятся к укреплению и повышению эффективности отношений дружбы и сотрудничества с Иорданией.Президент государства поздравил с успешными результатами переговоров между Председателем Палаты представителей Иордании и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, отметив важную роль двух законодательных органов в формировании правовой основы двусторонних отношений.Поблагодарив Президента государства Лыонг Кыонга за приём делегации, Председатель Палаты представителей Иордании поздравил Вьетнам с крупными достижениями, достигнутыми в последнее время, и с уважением передал приветствия, наилучшие пожелания и поздравления с Новым годом от Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна Президенту государства Лыонг Кыонгу и высшему руководству Вьетнама.Председатель Палаты представителей Мазен Турки Эль-Кади отметил, что Иордания и лично Король высоко ценят роль, авторитет и справедливую позицию Вьетнама в урегулировании региональных и международных вопросов.Говоря о двусторонних отношениях, Президент государства Лыонг Кыонг и Председатель Палаты представителей Мазен Турки Эль-Кади сошлись во мнении, что Вьетнам и Иордания располагают значительным потенциалом для сотрудничества на основе политического доверия, исторической схожести, общих ценностей мира и стремления к развитию.С целью дальнейшего продвижения отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами лидеры договорились активизировать политико-дипломатическое взаимодействие через обмен делегациями всех уровней, эффективно реализовывать существующие механизмы сотрудничества и рассмотреть возможность создания новых механизмов.В области оборонно-безопасностного сотрудничества Президент государства Лыонг Кыонг и Председатель Палаты представителей Иордании договорились о необходимости дальнейшей конкретизации уже согласованных возможностей взаимодействия, расширения контактов, обмена опытом и продвижения сотрудничества в сферах, где каждая сторона обладает преимуществами. Лидеры также согласовали ориентиры по развитию сотрудничества в экономике, торговле, туризме, здравоохранении, образовании, развитии халяльной индустрии и народных обменах.Президент государства подчеркнул последовательную позицию Вьетнама в поддержку многосторонности, против использования и угрозы применения силы в международных отношениях, за урегулирование споров мирными средствами на основе уважения международного права и Устава Организации Объединённых Наций.Стороны договорились и далее укреплять роль ответственных членов международного сообщества, тесно координировать усилия по посредничеству и примирению, а также по урегулированию международных и региональных вопросов в интересах народов двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития в обоих регионах.



