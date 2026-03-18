Президент государства Лыонг Кыонг принял послов, вручающих верительные грамоты

Президент государства Лыонг Кыонг принимает Чрезвычайного и Полномочного Посла Камбоджи во Вьетнаме Тоуч Пхарат. (Фото: ВИА)

18 марта в Президентском дворце президент государства Лыонг Кыонг принял чрезвычайных и полномочных послов Королевства Камбоджа, Королевства Саудовская Аравия и Содружества Доминики по случаю вручения верительных грамот при вступлении в должность во Вьетнаме.



Принимая посла Камбоджи Тоуч Пхарат, президент поздравил её с началом работы во Вьетнаме и выразил уверенность, что благодаря своему дипломатическому опыту она внесёт активный вклад в развитие отношений добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего и долгосрочного устойчивого сотрудничества между двумя странами.



Подтвердив, что Вьетнам и Камбоджа являются близкими соседями, имеющими традиции солидарности и тесной взаимосвязи, президент подчеркнул, что на протяжении почти 60 лет с момента установления дипломатических отношений (24 июня 1967 года) две страны всегда плечом к плечу поддерживали друг друга как в борьбе за национальную независимость в прошлом, так и в деле строительства и развития каждой страны в настоящее время.



Президент отметил значение государственного визита Генерального секретаря То Лама в Камбоджу в начале февраля, состоявшегося сразу после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также механизмов сотрудничества на высшем уровне между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, тем самым подчеркнув их глубокое политическое значение и неизменную политику Вьетнама, придающего первостепенное значение развитию традиционных дружественных отношений с Камбоджей, а также солидарности трёх стран Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, способных преодолевать любые трудности.



Предложив послу в ходе её срока полномочий продолжать тесную координацию с министерствами, ведомствами и местными органами Вьетнама, президент подчеркнул необходимость укрепления политического доверия; активизации обменов делегациями высокого уровня и по каналам Партии и государства; расширения сотрудничества в области обороны и безопасности, строительства границы мира, стабильности, сотрудничества и развития. Сторонам необходимо продвигать экономическую взаимосвязанность в направлении всеобъемлющего и устойчивого развития, рассматривая её как важный двигатель двусторонних отношений; усиливать сотрудничество в торговле, инвестициях, инфраструктуре, финансах, цепочках поставок; стремиться к скорейшему доведению двустороннего товарооборота до 20 млрд долларов США.



Президент также предложил активизировать пропагандистскую и образовательную работу по вопросам традиционной дружбы; продвигать сотрудничество между приграничными местностями, народную дипломатию, особенно среди молодёжи; координировать проведение мероприятий по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей торжественно и содержательно, тем самым продолжая укреплять и развивать ценности отношений двух стран.



Посол Тоуч Пхарат поблагодарила президента Лыонг Кыонга за уделённое время для приёма; передала приветствия от Короля Нородома Сиамони и руководства Камбоджи президенту государства и руководству Вьетнама. Посол поздравила Вьетнам с успешным проведением выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней 15 марта; поздравила с достижениями Вьетнама, особенно со стабильным ростом экономики, достигшим более 8% в 2025 году, с ориентацией на двузначный рост в последующие годы.



Подчеркнув отношения на основе принципа добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего и долгосрочного устойчивого сотрудничества, посол подтвердила, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Камбоджу, сопредседательство на встрече между Политбюро Центрального комитета (ЦК КПВ) и Постоянным комитетом Центрального комитета Народной партии Камбоджи (НПК), а также встреча руководителей трёх партий Вьетнама – Камбоджи – Лаоса в феврале стали основой для дальнейшего укрепления хороших отношений между двумя странами.



Посол выразила глубокую благодарность Вьетнаму за помощь Камбодже в освобождении от геноцидного режима в прошлом, а также в процессе строительства и развития страны в настоящее время; отметила, что Вьетнам всегда создаёт условия для подготовки кадров, предоставляет стипендии и возможности для обучения камбоджийских студентов во Вьетнаме; стороны всегда поддерживают друг друга на региональных и международных форумах.



Поздравляя господина Тамера Мохаммеда аль-Госаиби с назначением чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия во Вьетнаме, президент выразил надежду, что посол внесёт активный вклад в развитие дружественных отношений и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Саудовской Аравией во имя интересов двух народов, мира, стабильности и развития в каждом регионе и в мире.

Президент государства Лыонг Кыонг принимает Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия во Вьетнаме Тамера Мохаммеда аль-Госаиби. (Фото: ВИА)

Президент подтвердил, что Вьетнам высоко оценивает роль и положение Саудовской Аравии в регионе, особенно в арабском и исламском мире; поздравил Саудовскую Аравию с достижениями в процессе реализации целей «Видения 2030» и выразил уверенность, что королевская семья, правительство и народ Саудовской Аравии будут продолжать добиваться новых успехов в деле строительства и развития страны.



Затрагивая напряжённость на Ближнем Востоке, президент выразил надежду, что мир и стабильность вскоре будут восстановлены в Саудовской Аравии и регионе; одновременно поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие в обеспечении безопасности граждан Вьетнама и создании благоприятных условий для транзита вьетнамских граждан при эвакуации.



Исходя из хорошей основы двусторонних отношений и значительного потенциала сотрудничества, президент предложил послу координировать продвижение мер по скорейшему повышению уровня отношений до стратегического; продолжать расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно оборонной промышленности, кибербезопасности и противодействия нетрадиционным угрозам. Одновременно стороны должны активизировать экономическое сотрудничество, используя взаимодополняющие преимущества двух экономик, служащие долгосрочным стратегиям развития каждой страны; открывать рынки, создавать условия для доступа ключевых товаров друг друга, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию Вьетнама.



Учитывая выгодное географическое положение и развитую систему морских портов и логистических услуг Вьетнама, Президент предложил изучить возможность создания стратегического хранилища сырой нефти для региона Юго-Восточной Азии во Вьетнаме для хранения, транзита и экспорта нефти и нефтепродуктов на рынки региона.



Президент подтвердил, что как активный и ответственный член международного сообщества Вьетнам готов сотрудничать с Саудовской Аравией и партнёрами для поиска мирных решений текущих конфликтов, а также выразил желание координировать действия в рамках Совета мира по восстановлению сектора Газа.



Посол Тамер Мохаммед аль-Госаиби поблагодарил президента за тёплый приём и подтвердил готовность активно способствовать развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Саудовской Аравией.



Посол высоко оценил впечатляющие достижения развития Вьетнама и отметил значительный потенциал сотрудничества между двумя странами; подчеркнул приоритет продвижения обменов делегациями всех уровней, особенно высокого, и готовность выступать связующим звеном для поддержки вьетнамских предприятий на рынке Саудовской Аравии.



Посол также подтвердил намерение способствовать реализации подписанных соглашений, углубляя и повышая эффективность двусторонних отношений; отметил готовность Саудовской Аравии поддерживать Вьетнам в развитии индустрии халяль и других направлений сотрудничества.



Поздравляя господина Жан-Франсуа Харви с назначением первым чрезвычайным и полномочным послом Доминики во Вьетнаме, Президент государства Лыонг Кыонг отметил, что Вьетнам придаёт большое значение роли и положению Доминики в Карибском регионе и Латинской Америке, и выразил желание укреплять двусторонние отношения, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, культуры и народных обменов.

Президент государства Лыонг Кыонг принимает Чрезвычайного и Полномочного Посла Доминики во Вьетнаме Жан-Франсуа Харви. (Фото: ВИА)

Президент предложил в ближайшее время послу тесно координировать действия с вьетнамской стороной для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, особенно обменов визитами и контактами на различных уровнях, между министерствами, ведомствами и предприятиями двух стран; одновременно искать меры по увеличению товарооборота, который пока остаётся скромным, а также предложил Доминике содействовать расширению отношений Вьетнама с Карибским сообществом (CARICOM).



Президент отметил необходимость продвижения правовых рамок, создания благоприятных условий для делового сообщества двух стран, а также своевременной координации и взаимной поддержки на международных и многосторонних форумах.



Президент выразил уверенность, что посол станет активным мостом для укрепления и развития отношений между Вьетнамом и Содружеством Доминики, подтвердив, что государство и ведомства Вьетнама будут создавать все благоприятные условия для успешного выполнения её миссии.



Посол Жан-Франсуа Харви поблагодарил президента за приём, выразил радость по поводу начала миссии во Вьетнаме и отметил, что Вьетнам является первой страной, где Доминика открыла посольство в Юго-Восточной Азии; подтвердил, что правительство Доминики высоко оценивает роль и положение Вьетнама в регионе и мире.



Основываясь на хороших отношениях между двумя странами, посол подтвердил готовность приложить все усилия для поэтапного развития и расширения сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах в предстоящие годы.