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Президент государства Лыонг Кыонг призвал к более сильному и тесному управлению после административного слияния
Он выделил четыре ключевые резолюции Политбюро, называемые "Четырьмя стратегическими столпами", в которых основное внимание уделяется прорывам в науке и технологиях, инновациям и цифровой трансформации, международной интеграции в новых условиях, реформе законотворчества и правоприменения, а также развитию частного сектора.
Он отметил, что социально-экономическая ситуация во Вьетнаме в первой половине 2025 года демонстрировала постоянную положительную динамику. Макроэкономическая стабильность сохранялась, инфляция находилась под контролем, основные экономические балансы были обеспечены, а социальное благополучие поддерживалось. Уровень жизни оставался стабильным, при этом отмечалось его улучшение. Многие ключевые экономические показатели превысили показатели аналогичного периода прошлого года, а рост ВВП в первом полугодии прогнозируется на уровне около 7,3%, что ставит Вьетнам в ряд самых быстрорастущих экономик в регионе и в мире. Политическая и социальная стабильность, национальная оборона и безопасность были сохранены, социальный порядок обеспечен, а международная интеграция усилена, что повысило международную репутацию и авторитет Вьетнама. Усилия по борьбе с коррупцией и партийному строительству также продолжали приносить положительные результаты, создавая стабильную и мирную среду для национального развития.
Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что упомянутые достижения были достигнуты в немалой степени благодаря вкладу партии, властей и жителей города, в том числе уездов Хокмон и Кучи.
Он отметил, что предстоящее объединение с провинциями Биньзыонг и Бариа - Вунгтау превратит город Хошимин в мегаполис площадью около 6 770 кв. км и населением более 13,6 млн человек, со 168 уездами и общинами, включая специальную зону Кондао. Эта беспрецедентная и амбициозная реформа направлена на упорядочение управления, повышение эффективности и приближение администрации к народу. Однако она будет сопряжена с серьезными трудностями, требующими объединения усилий всей политической системы, партийных комитетов всех уровней, органов власти и мощной поддержки населения.
В связи с этим президент призвал город мобилизовать все ресурсы для обеспечения бесперебойной и эффективной работы новой двухуровневой системы местной администрации, которая начнет действовать с 1 июля и обеспечит непрерывное управление на уровне от города до общины. Новая система должна не только функционировать более эффективно, но и быть по-настоящему близкой к народу, не нарушая повседневной жизни и оказывая максимальную поддержку гражданам и бизнесу.
Он подчеркнул, что эта новая модель требует высоких стандартов, поскольку предстоит выполнить большой объем работы. Он подчеркнул важность тщательного отбора и организации персонала с использованием объективного подхода, основанного на заслугах, в соответствии с которым приоритет отдается подбору нужных людей на нужные роли.
Он призвал город продолжить реализацию национальной политики на низовом уровне в соответствии с Конституцией и законами. Он подчеркнул важность демократического централизма и прислушивания к законным чаяниям народа. Город должен эффективно выполнять прорывные решения, которые станут основой и движущей силой развития Вьетнама в новую эпоху.
Президент также подчеркнул необходимость дальнейшего социально-экономического развития, обеспечения общественной безопасности и порядка, а также улучшения социального обеспечения в городе.
Он поручил городу успешно руководить и организовывать партийные съезды всех уровней на период 2020-2025 годов, рассматривая это как историческую возможность для города Хошимин, Бариа - Вунгтау и Биньзыонга совместно раскрыть свой потенциал и создать новое пространство развития, способствуя продвижению Вьетнама к процветанию.
В ходе встречи избиратели выразили обеспокоенность текущими проблемами, влияющими на повседневную жизнь, такими как городская инфраструктура, планирование, управление земельными ресурсами и незавершенные проекты. Они также поделились мыслями о вопросах управления и государственной политики в контексте перехода к двухуровневому местной администрации.
Избиратели предложили увеличить инвестиции в информационные технологии на уровне уездов и общин, создать целевое финансирование ИТ-инфраструктуры, модернизировать интернет-связь, цифровое оборудование для проведения совещаний и централизованные системы хранения данных. Они призвали к быстрому завершению предоставления государственных услуг в режиме онлайн, усилению стимулов и социальной вовлеченности в построение цифровой экономики и общества, а также к расширенному обучению низовых чиновников и населения с помощью базовых программ «цифровой грамотности».