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Президент государства Лыонг Кыонг потребовал комплексной реструктуризации Министерства обороны

Президент государства Лыонг Кыонг 20 февраля призвал Министерство национальной обороны взять на себя инициативу по реализации схемы реструктуризации, основанной на принципе, когда одно ведомство выполняет множество задач, а каждая задача возлагается только на один орган.
  Президент государства Лыонг Кыонг выступает на рабочем заседании. Фото: ВИA  
Глава государства обратился с этой просьбой во время рабочего совещания с представителями министерства, посвященного выполнению резолюции Политбюро 05-NQ/TW об организации Вьетнамской народной армии (ВНА) на период 2021-2030 гг. и последующие годы.

Высоко оценив усилия министерства, президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул, что к концу 2024 года вооруженные силы в основном достиг целей реструктуризации досрочно, с более синхронизированной и эффективной организационной структурой.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования состава вооруженных сил, обеспечения сбалансированной структуры войск и недопущения дублирования обязанностей.

Президент призвал Центральную военную комиссию и Министерство национальной обороны провести переоценку текущей ситуации во Вьетнаме в условиях быстрого развития и подготовки к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва.

Они должны оценить ситуацию в мире и предложить стратегические рекомендации для обеспечения дальнейшего выполнения резолюции 05-NQ/TW, добавил он.

Президент государства Лыонг Кыонг также потребовал от ВНА продолжать демонстрировать высокие показатели во всех областях боевой, трудовой и производственной деятельности, обеспечивая при этом абсолютное руководительство партии над армией.

Кроме того, он призвал военных взять на себя ведущую роль в реализации резолюции 12-го Центрального комитета партии 18-NQ/TW об упорядочении организационного аппарата политической системы для повышения ее эффективности.

В своем докладе государственному лидеру о ходе выполнения ВНА резолюции 05 генерал Нгуен Тан Кыонг, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба ВНА и заместитель министра национальной обороны, подчеркнул приверженность военных делу создания революционной, регулярной, элитной и современной народной армии путем методичного и научного процесса реструктуризации.

Министерство расформировало и объединило некоторые подразделения и создало новые, чтобы повысить эффективность, устранить дублирование и сократить промежуточные уровни командования.

Одновременно усиливается строительство оборонных систем в военных регионах, провинции и города центрального подчинения превращаются в надежные оборонные районы, увеличивается численность личного состава вновь созданных подразделений, подразделений, отвечающих за подготовку, и подразделений, находящихся в состоянии боевой готовности в ключевых стратегических районах, а также в приграничных, морских и островных районах, добавил генерал Нгуен Тан Кыонг.

ВИА/ИЖВ

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