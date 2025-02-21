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Президент государства Лыонг Кыонг потребовал комплексной реструктуризации Министерства обороны
Высоко оценив усилия министерства, президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул, что к концу 2024 года вооруженные силы в основном достиг целей реструктуризации досрочно, с более синхронизированной и эффективной организационной структурой.
Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования состава вооруженных сил, обеспечения сбалансированной структуры войск и недопущения дублирования обязанностей.
Президент призвал Центральную военную комиссию и Министерство национальной обороны провести переоценку текущей ситуации во Вьетнаме в условиях быстрого развития и подготовки к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва.
Они должны оценить ситуацию в мире и предложить стратегические рекомендации для обеспечения дальнейшего выполнения резолюции 05-NQ/TW, добавил он.
Президент государства Лыонг Кыонг также потребовал от ВНА продолжать демонстрировать высокие показатели во всех областях боевой, трудовой и производственной деятельности, обеспечивая при этом абсолютное руководительство партии над армией.
Кроме того, он призвал военных взять на себя ведущую роль в реализации резолюции 12-го Центрального комитета партии 18-NQ/TW об упорядочении организационного аппарата политической системы для повышения ее эффективности.
В своем докладе государственному лидеру о ходе выполнения ВНА резолюции 05 генерал Нгуен Тан Кыонг, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба ВНА и заместитель министра национальной обороны, подчеркнул приверженность военных делу создания революционной, регулярной, элитной и современной народной армии путем методичного и научного процесса реструктуризации.
Министерство расформировало и объединило некоторые подразделения и создало новые, чтобы повысить эффективность, устранить дублирование и сократить промежуточные уровни командования.
Одновременно усиливается строительство оборонных систем в военных регионах, провинции и города центрального подчинения превращаются в надежные оборонные районы, увеличивается численность личного состава вновь созданных подразделений, подразделений, отвечающих за подготовку, и подразделений, находящихся в состоянии боевой готовности в ключевых стратегических районах, а также в приграничных, морских и островных районах, добавил генерал Нгуен Тан Кыонг.