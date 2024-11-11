Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент государства Лыонг Кыонг посетил семью покойного президента Чили

10 ноября (по местному времени) в Сантьяго, в рамках своего официального визита в Чили, президент государства Лыонг Кыонг посетил семью покойного президента Чили Сальвадора Альенде, большого друга президента Хо Ши Мина и вьетнамского народа.
  В рамках своего официального визита в Чили, президент государства Лыонг Кыонг посетил семью покойного президента Чили Сальвадора Альенде. Фото: ВИА  
Государственный лидер Вьетнама передал приветствие и наилучшие пожелания здоровья членам семьи, в том числе сенатору Исабель Альенде, дочери покойного президента, которая питает особую любовь к стране и народу Вьетнама.

Исабель Альенде отметила, что визит высокопоставленной вьетнамской делегации в Чили способствует дальнейшему укреплению и углублению традиционной дружбы между двумя странами.

Вспоминая о визите своего отца во Вьетнам в 1969 году, в том числе его историческую встречу с президентом Хо Ши Мином, она рассказала о глубоких впечатлениях и особых чувствах, которые он испытывал к несгибаемому духу вьетнамского народа. В то время Сальвадор Альенде, будучи председателем Сената, произнес в чилийском Сенате много впечатляющих речей о борьбе вьетнамского народа за национальную независимость. Позже, после избрания президентом, Сальвадор решил установить дипломатические отношения с Вьетнамом.

Исабель Альенде выразила свое восхищение социально-экономическими достижениями и всесторонним развитием Вьетнама за последние годы.

Лыонг Кыонг выразил свою искреннюю признательность и был глубоко тронут теплотой и восхищением, которые чилийский народ испытывает к покойному президенту Хо Ши Мину, подтвердив, что, несмотря на географическое расстояние между двумя странами, они всегда оставались близки и поддерживали друг друга при любых обстоятельствах.

Он сказал, что у многих поколений вьетнамцев, боровшихся за национальную независимость, упоминание Чили вызывает воспоминания о маршах солидарности, проходивших во многих странах Латинской Америки, в том числе и в Чили, чтобы выразить поддержку справедливому делу Вьетнама.

Для вьетнамского народа Сальвадор запомнился как символ международного движения, поддерживающего Вьетнам во время его войны против американского империализма, подчеркнул Лыонг Кыонг, добавив, что специальный визит покойного президента Чили во Вьетнам продемонстрировал солидарность и огромную моральную поддержку вьетнамскому народу в его борьбе за национальное освобождение, став символом дружбы между двумя странами.

Сальвадор сыграл решающую роль в установлении дипломатических отношений с Вьетнамом, сделав Чили первым государством в Южной Америке и вторым в Латинской Америке и Карибском бассейне, установившим отношения с Вьетнамом, отметил Лыонг Кыонг.

Лыонг Кыонг заявил, что в ходе его визита обе стороны определят ключевые стратегические прорывные области сотрудничества для дальнейшего укрепления связей между двумя экономиками, тем самым внося ощутимый вклад в усилия по развитию Вьетнама и Чили.

Он выразил надежду, что Исабель Альенде, занимая свой пост в Сенате и Социалистической партии Чили, продолжит вносить свой вклад в укрепление особой дружбы между народами двух стран и поможет продвижению всестороннего развития вьетнамско-чилийских отношений.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Широкие возможности для расширения торговли между Вьетнамом и Перу

Широкие возможности для расширения торговли между Вьетнамом и Перу

Предстоящий визит президента Вьетнама Лыонг Кыонга в Перу будет способствовать активизации сотрудничества в перспективных областях, поскольку двусторонняя торговля продолжает развиваться по впечатляющими темпами, удвоившись с уровня 2014 года до 600 миллионов долларов США в 2022 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top