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Президент государства Лыонг Кыонг посетил семью покойного президента Чили
Исабель Альенде отметила, что визит высокопоставленной вьетнамской делегации в Чили способствует дальнейшему укреплению и углублению традиционной дружбы между двумя странами.
Вспоминая о визите своего отца во Вьетнам в 1969 году, в том числе его историческую встречу с президентом Хо Ши Мином, она рассказала о глубоких впечатлениях и особых чувствах, которые он испытывал к несгибаемому духу вьетнамского народа. В то время Сальвадор Альенде, будучи председателем Сената, произнес в чилийском Сенате много впечатляющих речей о борьбе вьетнамского народа за национальную независимость. Позже, после избрания президентом, Сальвадор решил установить дипломатические отношения с Вьетнамом.
Исабель Альенде выразила свое восхищение социально-экономическими достижениями и всесторонним развитием Вьетнама за последние годы.
Лыонг Кыонг выразил свою искреннюю признательность и был глубоко тронут теплотой и восхищением, которые чилийский народ испытывает к покойному президенту Хо Ши Мину, подтвердив, что, несмотря на географическое расстояние между двумя странами, они всегда оставались близки и поддерживали друг друга при любых обстоятельствах.
Он сказал, что у многих поколений вьетнамцев, боровшихся за национальную независимость, упоминание Чили вызывает воспоминания о маршах солидарности, проходивших во многих странах Латинской Америки, в том числе и в Чили, чтобы выразить поддержку справедливому делу Вьетнама.
Для вьетнамского народа Сальвадор запомнился как символ международного движения, поддерживающего Вьетнам во время его войны против американского империализма, подчеркнул Лыонг Кыонг, добавив, что специальный визит покойного президента Чили во Вьетнам продемонстрировал солидарность и огромную моральную поддержку вьетнамскому народу в его борьбе за национальное освобождение, став символом дружбы между двумя странами.
Сальвадор сыграл решающую роль в установлении дипломатических отношений с Вьетнамом, сделав Чили первым государством в Южной Америке и вторым в Латинской Америке и Карибском бассейне, установившим отношения с Вьетнамом, отметил Лыонг Кыонг.
Лыонг Кыонг заявил, что в ходе его визита обе стороны определят ключевые стратегические прорывные области сотрудничества для дальнейшего укрепления связей между двумя экономиками, тем самым внося ощутимый вклад в усилия по развитию Вьетнама и Чили.
Он выразил надежду, что Исабель Альенде, занимая свой пост в Сенате и Социалистической партии Чили, продолжит вносить свой вклад в укрепление особой дружбы между народами двух стран и поможет продвижению всестороннего развития вьетнамско-чилийских отношений.