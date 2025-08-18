НОВОСТИ
Президент государства Лыонг Кыонг подчеркивает вклад сил народной общественной безопасности в строительство и защиту Отечества
80 ЛЕТ СИЛ НАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЬЕТНАМА — ВМЕСТЕ СО ВСЕМ НАРОДОМ В ДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА
Лыонг Кыонг, член Политбюро, Президент Социалистической Республики Вьетнам
Победа Августовской революции 1945 года привела к созданию Демократической Республики Вьетнам, открывшей новую эпоху в истории нации — эпоху независимости, свободы и социализма. Для защиты завоеваний революции и построения государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу, 19 августа 1945 года официально были созданы силы народной общественной безопасности Вьетнама.
За 80 лет строительства, борьбы и роста, наряду с надёжным обеспечением безопасности и общественного порядка, силы народной общественной безопасности внесли много важных и эффективных вкладов в стратегическую консультативную работу для Партии и Государства по вопросам обеспечения национальной безопасности и общественной безопасности. Они проактивно выдвигали множество важных руководящих принципов, политик и законов, способствуя повышению руководящей роли Партии и действенности государственного управления. Особенно в условиях стремительных и сложных изменений в международной и региональной обстановке, Министерство общественной безопасности проактивно и тесно координирует свои действия с центральными комитетами, министерствами, ведомствами и местными органами власти в построении народной безопасности, увязывая её с всенародной обороной, объединяя позицию народной безопасности с позицией всенародной обороны и прочной «позицией народного сердца», что внесло крайне важный вклад в успешное выполнение всех задач всей Партией, всем народом и всей армией.
С самого начала, когда революционная власть была ещё молодой и сталкивалась с бесчисленными трудностями и испытаниями — «врагами внутри и захватчиками снаружи», в критической ситуации, когда всё висело на волоске, силы общественной безопасности стояли плечом к плечу с Народной армией, опираясь на поддержку народа, успешно обеспечили охрану Церемонии провозглашения независимости 2 сентября 1945 года и первых всеобщих выборов в Национальное собрание 6 января 1946 года — двух важнейших политических событий, подтвердивших национальный суверенитет и заложивших основу нового демократического строя. Это был первый подвиг в славной истории сил народной общественной безопасности Вьетнама. Продолжая этот подвиг, они своевременно выявляли, подавляли и ликвидировали множество реакционных партийных организаций, наиболее ярким примером чего стал разгром реакционной организации по адресу №7, улица О Ны Хау (ныне улица Нгуен Жа Тхьеу, Ханой); они захватили и взяли под свой контроль 40 штаб-квартир организации «Вьетнам куок зан данг», арестовали 100 реакционеров, сорвав тем самым заговор по свержению власти, организованный контрреволюционным альянсом между организацией «Вьетнам куок зан данг» и французскими колонизаторами.
На освобождённых территориях и в революционных базах силы народной общественной безопасности тесно взаимодействовали с армией и компетентными органами, укрепляя связь с народом, опираясь на него и активно мобилизуя массы к широкому осуществлению движений, таких как «Трёх нет» и «Нгу Жа Лиен Бао» (форма организации массового движения по защите государственной тайны и пресечению шпионской деятельности)… создавая надёжную позицию народной безопасности, обеспечивая абсолютную защиту ключевых органов Партии, Правительства, баз сопротивления и важнейших военных операций. Одновременно с этим милиция принимала непосредственное участие в боях на временно оккупированных врагом территориях: устраняя предателей и уничтожая зло, способствуя развалу вражеской системы подавления, создавая условия для массового восстания вместе со всей Партией, всем народом и всей армией для достижения побед в девятилетней войне сопротивления против французских колонизаторов, кульминацией которой стала историческая кампания Дьенбьенфу, «сотрясшая землю и прогремевшая на пяти континентах».
В ходе войны Сопротивления США за спасение страны силы народной общественной безопасности продолжали совершать многочисленные выдающиеся военные подвиги как на Южном фронте, так и при защите тыла социалистического Севера. На Севере милиция широко применяла разнообразные методы и формы борьбы, активно развивая среди населения массовые движения «Защита государственной тайны и борьба с диверсантами», «Общественный порядок и безопасность», «Предотвращение шпионажа, пожаров и несчастных случаев»… Эти меры позволили эффективно предупреждать, выявлять и своевременно ликвидировать вражеские шпионские организации, обезвреживать и арестовывать сотни групп и тысячи шпионов-диверсантов, оперативно подавлять зарождающиеся реакционные организации, тем самым внеся важный вклад в срыв психологической войны и подрывных войн врага. На Южном фронте силы безопасности в полной мере проявили дух инициативы, креативности, самостоятельности и самодостаточности, твёрдо опираясь на народ, тесно сотрудничая с массовыми движениями и революционными вооружёнными силами. Они непрерывно наносили удары по врагу на всех фронтах — в горах, на равнинах, в сельской местности и в городах; организовывали устранение особо опасных элементов, разрушение системы подавления, ликвидацию концентрированных зон переселения и «стратегических деревень», тем самым сорвав вражеские планы карательных операций по «поиску и уничтожению»… Особенно следует отметить, что силы безопасности вместе с армией и жителями Южного Вьетнама одновременно атаковали и сражались с противником во время всеобщего наступления и восстания весной 1968 года, в ходе стратегического наступления 1972 года, приведшего к объединению страны.
После 30 апреля 1975 года силы народной общественной безопасности по всей стране вступили в новые сражения с новым боевым духом и славным наследием, но также столкнулись со множеством трудностей, испытаний и жертв. Под абсолютным и всесторонним руководством Партии, а также под централизованным и единым управлением Государства, силы народной общественной безопасности развернули движение «Весь народ защищает безопасность Отечества». Совместно с Народной армией, местными властями, государственными органами и народными массами они активно участвовали в укреплении и построении революционной власти на недавно освобождённых территориях, организовывали управление, перевоспитание солдат и сотрудников прежнего режима, выслеживали остатки врага... Одной из типичных побед с огромным политико-социальным значением, достигнутой силами народной общественной безопасности в этот период, стало успешное раскрытие специального дела под шифром KHCM 12, в результате которого была полностью разгромлена контрреволюционная организация «Объединённый фронт патриотических сил за освобождение Вьетнама», возглавляемая Ле Куок Туем и Май Ван Ханем. Эта организация получила поддержку и помощь от враждебных сил и международных реакционных кругов с целью свержения народной власти.
Вступая в обновления (с 1986 года по настоящее время), силы народной общественной безопасности, совместно с Народной армией, всеми уровнями власти и ведомствами, надёжно защитили независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечили национальную безопасность, общественный порядок и безопасность. Они эффективно продвигают свою ключевую роль в построении народной безопасности, позиции народной безопасности в связке с позицией всенародной обороны, опираясь на прочную «позицию народного сердца», мобилизуя силу всей политической системы и всего народа для участия в обеспечении безопасности и общественного порядка.
Благодаря поддержке и помощи народа, тесному взаимодействию Народной армии, органов власти всех уровней, как центральных, так и местных, силы народной общественной безопасности эффективно решили множество задач в сфере безопасности на низовом уровне, на раннем этапе и на далёком расстоянии. Одновременно они успешно выполняли свою функцию стратегического консультирования Партии и Государства по вопросам защиты национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и безопасности, а также обеспечения абсолютной защиты деятельности руководителей Партии и Государства, важнейших политических, культурных, общественных и внешнеполитических мероприятий страны, а также защиты ключевых объектов и стратегических сооружений. Работа по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями велась решительно и систематически, рассматривая многие серьёзные дела с высоким сдерживающим, предупредительным и воспитательным эффектом. Они расследовали и рассмотрели многие крупные транснациональные преступные сети и организации, вызывавшие возмущение и нестабильность в обществе, получив признание и высокую оценку от народа.
Являясь образцом в деле партийного строительства и исправления, весь состав сил народной общественной безопасности проявил высокий уровень единства и решимости, став пионером в упорядочении организационной структуры: были упразднены промежуточные уровни управления, не организовывалась полиция районного уровня, сосредоточив внимание на создании сильной общинной милиции, близкой к низовым слоям населения. Наряду с этим, они сыграли ведущую роль в процессе цифровой трансформации по всей стране; проактивно пересматривали, сокращали и упрощали административные процедуры, внедряли важнейшие и срочные онлайн-госуслуги, создавая тем самым благоприятные условия для граждан. С духом «когда народ нуждается — милиция рядом», наряду с выполнением основных задач по обеспечению безопасности и общественного порядка, борьбе с преступностью, силы народной общественной безопасности, вместе с Народной армией и сектором здравоохранения, всегда выступают как решительная сила в профилактике и борьбе с эпидемиями, активно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, наводнений, в спасательных и аварийных операциях. Эти усилия были признаны и высоко оценены Партией, Государством и народом, и силы народной общественной безопасности по праву стали настоящей «опорой спокойствия» для народа.
В последнее время, в рамках реализации Национальной целевой программы по устойчивому снижению бедности и в ответ на движение «Вся страна объединяется ради бедных — никого не оставить позади», Министерство общественной безопасности активно и инициативно сотрудничало с центральными комитетами, министерствами, ведомствами и местными органами власти в реализации программы строительства жилья для семей, имеющих заслуги перед революцией, семей, относящихся к социальным категориям, представителей этнических меньшинств, малоимущих домохозяйств, находящихся за чертой бедности, а также для граждан, пострадавших от стихийных бедствий и наводнений. Одновременно министерство мобилизовало различные ресурсы, внося важный вклад в достижение цели по ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране. В период с 2019 года по настоящее время Министерство общественной безопасности выступило инициатором и координатором в сотрудничестве с местными властями строительства более 29 100 жилых домов на сумму свыше 1,45 триллиона донгов, а также множества учебных пунктов, школ и больниц в регионах Северо-Запада, Тэйнгуена и Юго-Запада. Эти усилия внесли существенный вклад в обеспечение социальной защиты, развитие экономики и укрепление стабильности и общественного порядка на стратегически важных территориях.
За 80 лет строительства, борьбы и роста силы народной общественной безопасности всегда сохраняли абсолютную верность Родине, Партии, Государству и Народу, всегда поддерживали дух преданности, готовности к самопожертвованию ради страны, принимая интересы Отечества и народа как высшую цель, к которой нужно стремиться, готовы посвятить все свои силы, интеллект и даже свою жизнь делу национального освобождения, строительству и защите социалистического Отечества Вьетнама и выполнению славных международных обязательств.
В ходе борьбы за национальное освобождение и защиту Отечества около 15 тысяч офицеров и бойцов народной общественной безопасности героически пали, более 5 тысяч товарищей отдали часть своей крови и костей, сотни товарищей были взяты в плен, заключены в тюрьму и подвергнуты жестоким пыткам. Среди них — множество бессмертных примеров героизма, вызывающих глубокое уважение и гордость у народа, такие как: Герой, павший боец Во Тхи Шау, Герой Нгуен Тхи Лой, Герой, павший боец Буй Тхи Кук, Герой, павший боец Чан Ван Хоанг… Сегодня, когда страна живёт в мире и единстве, но каждый день на фронте защиты безопасности и порядка офицеры и солдаты сил народной общественной безопасности по-прежнему полны энтузиазма внести свой вклад и готовы жертвовать, чтобы жизнь людей была мирной и счастливой. Тысячи примеров героической гибели офицеров и бойцов милиции в борьбе с преступностью, в защите народа стали величественным символом революционного героизма эпохи Хо Ши Мина, ярко подтверждая славную традицию сил народной общественной безопасности: «забывать себя ради Родины, служить народу». В знак признания выдающегося вклада и достижений силы народной общественной безопасности были пять раз удостоены ордена Золотой Звезды — высшей государственной награды, а также множества других почётных наград от Партии, Государства и международных друзей.
Наша страна вступает в новую эпоху — эпоху богатства, процветания и счастья вьетнамского народа, с решимостью успешно реализовать две стратегические цели: к 100-летию основания Партии и к 100-летию основания страны, с устремлением к 2045 году превратить Вьетнам в развитую страну с высоким уровнем дохода. Наряду с возможностями и благоприятными условиями, по-прежнему остаются немало трудностей и вызовов; четыре угрозы, на которые указывала наша Партия, всё ещё сохраняются и не могут быть недооценены. Проблемы нетрадиционной безопасности, глобальные вызовы — такие как стихийные бедствия, эпидемии, угроза человеческой безопасности — продолжают развиваться сложно и непредсказуемо. Враждебные и реакционные силы настойчиво реализуют коварные замыслы и действия в рамках стратегии «мирной эволюции» и «мятежа с целью свержения», стремясь подорвать руководящую роль Партии, ликвидировать социалистический строй во Вьетнаме и «деполитизировать» народные вооружённые силы. Деятельность внутренних оппозиционных элементов и различные формы преступности продолжают развиваться в сложных формах, ставя перед силами народной общественной безопасности новые, более тяжёлые задачи и требования.
Продвигая славные традиции, выработанные за 80 лет строительства, борьбы и роста, и глубоко осознавая цели, требования и задачи по обеспечению безопасности, общественного порядка, а также по строительству и защите Родины в новых условиях, силы народной общественной безопасности должны и впредь проявлять инициативу, тесно сотрудничать со всеми уровнями власти и ведомств, сосредотачиваясь на эффективной реализации следующих ключевых задач:
Во-первых, неуклонно сохранять и твёрдо придерживаться принципа абсолютного, всестороннего и непосредственного руководства Партии, верховного командования Президента и единого управления со стороны Правительства в отношении сил народной общественной безопасности.В любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах силы народной общественной безопасности должны оставаться абсолютно верными и надёжной опорой Партии, Государства и Народа; постоянно учиться и следовать мыслям, нравственным качествам и стилю Хо Ши Мина, особенно глубоко усваивать и добросовестно выполнять Шесть заветов дядюшки Хо, адресованных силам народной общественной безопасности, рассматривая это как повседневную обязанность, образ жизни, способ мышления и практики каждого офицера и бойца. Необходимо проактивно, целеустремлённо и добросовестно усваивать, конкретизировать и эффективно реализовывать все руководящие принципы, линии Партии, политику и законы Государства в рамках Народной полиции; напрямую вносить важный вклад в построение и совершенствование институтов и законодательства в сфере безопасности и общественного порядка; усиливать внешние связи и международное сотрудничество; осуществлять прорывное развитие науки и технологий, стимулировать инновации и национальную цифровую трансформацию, создавая устойчивую основу для успешного выполнения политических задач, определённых XIV съездом Партии, а также для достижения двух столетних целей развития страны.
Во-вторых, в условиях реализации революции по упорядочению государственного аппарата, направленной на создание компактной, действенной и эффективной системы, более близкой и доступной для народа, от сил народной общественной безопасности требуется новое мышление и видение, соответствующие новым пространствам развития страны. Это не только новый подход к вопросам безопасности и общественного порядка, но и новое мышление, отражающее устремления нации к подъёму. Особо важной задачей сил народной общественной безопасности в этом контексте является содействие созданию и поддержанию мирной, стабильной, безопасной и здоровой среды — основы для устойчивого развития страны. Таким образом, Народная милиция должна и впредь повышать качество стратегического прогнозирования, твёрдо, глубоко и ясно понимать ситуацию, чтобы своевременно и проактивно давать рекомендации Партии, Государству, партийным органам и властям всех уровней по выработке и реализации руководящих принципов и мер по защите национальных и народных интересов, обеспечению национальной безопасности и общественного порядка. Необходимо активно противодействовать и пресекать замыслы и действия враждебных сил, направленные на осуществление «мирной эволюции» и «насильственного переворота», не допуская пассивности и неожиданностей в любых ситуациях. В ближайшей перспективе следует сосредоточиться на обеспечении абсолютной безопасности мероприятий и торжеств по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам; партийных съездов всех уровней на пути к XIV Всевьетнамскому съезду Партии; проведению выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.
В-третьих, необходимо сосредоточить усилия на построении революционных, регулярных, элитных и современных сил народной общественной безопасности, отвечающих требованиям нового периода. Следует продолжать совершенствование организационной структуры сил народной общественной безопасности в направлении компактности, высокой эффективности и действенности; устанавливать чёткие и конкретные механизмы координации, разграничения ответственности и децентрализации управления, при этом тесно увязывая полномочия с ответственностью и осуществляя строгий контроль за кадровой работой, бороться со злоупотреблениями служебным положением и властью. Синхронно реализовывать решения по построению чистых и сильных партийных организаций, формировать кадровый состав, обладающий необходимыми качествами, способностями и авторитетом, соответствующими возложенным задачам. Кадровый состав и бойцы сил народной общественной безопасности должны обладать как моральными качествами, так и профессиональными способностями. И офицеры, и солдаты должны быть «добродетельными» и «талантливыми», по-настоящему честными, преданными делу Партии и народа. Следует продолжать ужесточение дисциплины и порядка. Силы народной общественной безопасности должны быть не только мужественными в борьбе с пороками и нарушениями в обществе, но и решительно бороться за очищение собственных рядов; регулярно и эффективно проводить самокритику и критику, активно предотвращать, своевременно выявлять и строго наказывать случаи нарушения закона и дисциплины офицерами и солдатами, проявления деградации, «самоэволюции», «самотрансформации», бюрократии и равнодушия к трудностям, разочарованиям и законным потребностям людей. Необходимо решительно, синхронно и эффективно реализовывать резолюцию №12-NQ/TW от 16 марта 2022 года Политбюро о дальнейшем усилении строительства действительно чистых, сильных, регулярных, элитных и современных сил народной общественной безопасности, соответствующих требованиям и задачам новой обстановки.
В-четвёртых, силы народной общественной безопасности должны постоянно самовоспитываться, закаляться, глубоко усваивать и хорошо выполнять заветы любимого Президента Хо Ши Мина: «Быть полицейским — значит заслужить доверие народа, его любовь и поддержку»; «Опираясь на народ, милиция сможет хорошо выполнять свои задачи. У народа миллионы глаз и ушей, и потому врагу трудно скрыться» [1]; «Когда люди помогают нам много, у нас будет большой успех, когда они помогают нам мало, у нас будет небольшой успех, когда они помогают нам полностью, мы одержим полную победу» [2]. Необходимо глубоко осознавать это и прилагать наивысшие усилия, развивая дух смелости мыслить, действовать и брать на себя ответственность, обновлять стиль и методы работы так, чтобы быть по-настоящему ближе к народу, среди народа, понимать народ, быть примером для народа, постоянно выслушивать и воспринимать замечания и критику от народа; укреплять доверие и любовь народа, побуждать его оказывать милиции ещё большую поддержку. Следует активно и целеустремлённо формировать прочную «позицию народного сердца», надёжную «позицию народной безопасности», уделяя особое внимание работе по мобилизации масс, превращая движение «Весь народ защищает безопасность Отечества» в подлинно всенародное; продолжать сосредотачиваться на руководстве, построении и распространении передовых моделей, создавая условия для более активного участия народа в выполнении задач по защите безопасности и порядка на низовом уровне.
В-пятых, активно координировать действия с соответствующими функциональными структурами для создания механизма мобилизации сил народа внутри страны и за рубежом для участия в защите безопасности Отечества на раннем этапе и на дальних рубежах. Силам народной общественной безопасности следует продвигать ведущую роль в консультировании по вопросам принятия механизмов и политик, направленных на поддержку и помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, в обустройстве их жизни, в сохранении и продвижении национальной культурной самобытности, в укреплении устремлённости к Родине, содействуя построению сильной, демократичной, справедливой и цивилизованной страны, как завещал Президент Хо Ши Мин — «идти в ногу с державами пяти континентов». Партия, Государство и Народ всегда желают, ожидают и твёрдо верят, что силы народной общественной безопасности Вьетнама будут и впредь развивать героические традиции, неизменно поддерживать дух «ради Родины — жертвовать собой, ради народа — служить», строить силы действительно чистые, сильные, регулярные, элитные и современные, чтобы всегда оставаться «острым мечом» и блестяще выполнять все задачи, возложенные Партией, Государством и Народом, внося достойный вклад в дело строительства и надёжной защиты Социалистической Республики Вьетнам в новую эпоху.