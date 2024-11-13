Президент государства Лыонг Кыонг нанес рабочий визит в телекоммуникационную компанию Bitel

12 ноября во второй половине дня (по местному времени), в рамках своего официального визита в Перу, президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама посетили и поработали с Viettel Peru S.A.C (Bitel) - совместным предприятием Группы военной промышленности и телекоммуникаций Viettel (Viettel) в латиноамериканской стране.

Докладывая президенту о состоянии дел, генеральный директор Фам Ань Дык сообщил, что компания Viettel Peru с брендом Bitel была создана в 2011 году и официально начала свою деятельность в 2014 году со 100% капиталом, полученным от Viettel. За последние 10 лет компания Bitel прошла путь, полный трудностей и вызовов, столкнувшись с препятствиями - от природных до культурных и языковых, а также с жесткой конкуренцией на рынке.

Отметив трудности и вызовы, с которыми сталкивается Bitel, глава государства подчеркнул, что под руководством Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны, а также под постоянным вниманием партийного комитета и Совета директоров Viettel, офицеры, сотрудники и рабочие Bitel укрепляют «дух солдат дядюшки Хо». Они преодолевают трудности, находят творческие и различные пути решения задач, что помогает Bitel постепенно утверждать свои позиции и твердо стоять на все более «трудном» рынке в Латинской Америке.

Успех Bitel показывает, что потенциал и интеллект Вьетнама могут полностью охватить весь мир, на равных конкурируя на международных рынках. С другой стороны, успех Bitel - это успех Вьетнама, а доверие перуанского народа к Bitel - это доверие к Вьетнаму, сказал он.

Государственный лидер подчеркнул, что как вьетнамцы, проживающие в Перу, сотрудники и работники Bitel являются не только сотрудниками Viettel, но и «послами» Вьетнама, поэтому каждое действие, работа и коллективные усилия Bitel в последнее время демонстрируют храбрость и дух Вьетнама в целом и героической Вьетнамской народной армии в частности.