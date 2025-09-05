Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент государства Лыонг Кыонг встретился с семьями китайских друзей, дружественных Вьетнаму

4 сентября Глава государства Лыонг Кыонг принял представителей семей бывших китайских и вьетнамских экспертов, советников и чиновников, которые оказывали поддержку вьетнамскому народу в годы борьбы за национальную независимость.
  Встреча президента Лыонг Кыонга (в центре) с представителями семей бывших китайских и вьетнамских экспертов, советников и чиновников, состоявшаяся 4 сентября. Фото: ВИA
Встреча состоялась по случаю его участия в торжествах, посвящённых 80-летию победы народов мира над фашизмом, и рабочей поездки в Китай.

Выступая на мероприятии, президент государства Лыонг Кыонг отметил, что их вклад имеет огромное значение для вьетнамской революции и для традиционной дружбы между двумя странами.

Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда высоко ценит и хранит в памяти поддержку китайских советников и экспертов, разделявших трудности с вьетнамским народом в годы войны. Он также отметил жертвы вьетнамских солдат, сражавшихся в рядах Красной армии Китая, приведя в пример Нгуен Шона - «генерала двух стран», внесшего вклад в освобождение обеих стран.

Он отметил, что отношения между Вьетнамом и Китаем, заложенные Президентом Хо Ши Мином, Председателем Мао Цзэдуном и поколениями руководителей и народов двух стран, на протяжении лет развивались устойчиво. Сегодня, в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства, эти связи были подняты на уровень китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.

Президент отметил, что Вьетнам всегда воспитывал молодые поколения в духе понимания, уважения и сохранения добрых отношений между двумя странами. Он подчеркнул важную роль в укреплении двусторонних связей вьетнамской общины, проживающей, работающей и обучающейся в Китае, а также родственников китайских и вьетнамских революционных деятелей.

Вручая им подарки, президент Вьетнама выразил пожелание, чтобы эти семьи сохраняли крепкое здоровье и продолжали поддерживать революционные традиции своих предков, тем самым внося вклад в стабильное, устойчивое и эффективное развитие вьетнамско-китайских отношений в будущем.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Поездка продолжила углублять всеобъемлющее стратегическое партнёрство сотрудничества и строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение.
ПОДРОБНЕЕ

Top