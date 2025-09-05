НОВОСТИ
Президент государства Лыонг Кыонг встретился с семьями китайских друзей, дружественных Вьетнаму
Выступая на мероприятии, президент государства Лыонг Кыонг отметил, что их вклад имеет огромное значение для вьетнамской революции и для традиционной дружбы между двумя странами.
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда высоко ценит и хранит в памяти поддержку китайских советников и экспертов, разделявших трудности с вьетнамским народом в годы войны. Он также отметил жертвы вьетнамских солдат, сражавшихся в рядах Красной армии Китая, приведя в пример Нгуен Шона - «генерала двух стран», внесшего вклад в освобождение обеих стран.
Он отметил, что отношения между Вьетнамом и Китаем, заложенные Президентом Хо Ши Мином, Председателем Мао Цзэдуном и поколениями руководителей и народов двух стран, на протяжении лет развивались устойчиво. Сегодня, в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства, эти связи были подняты на уровень китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.
Президент отметил, что Вьетнам всегда воспитывал молодые поколения в духе понимания, уважения и сохранения добрых отношений между двумя странами. Он подчеркнул важную роль в укреплении двусторонних связей вьетнамской общины, проживающей, работающей и обучающейся в Китае, а также родственников китайских и вьетнамских революционных деятелей.
Вручая им подарки, президент Вьетнама выразил пожелание, чтобы эти семьи сохраняли крепкое здоровье и продолжали поддерживать революционные традиции своих предков, тем самым внося вклад в стабильное, устойчивое и эффективное развитие вьетнамско-китайских отношений в будущем.