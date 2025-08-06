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Президент государства Лыонг Кыонг встретился с премьер-министром Египта

Во второй половине дня 5 августа (по местному времени) в рамках своего государственного визита в Арабскую Республику Египет, президент государства Лыонг Кыонг встретился с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули.
  Президент государства Лыонг Кыонг (слева) встретился с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули в Каире 5 августа 2025 года (по местному времени). Фото: ВИA  
Выразив удовлетворение встречей с президентом Лыонг Кыонгом, премьер-министр Мостафа Мадбули подтвердил, что этот визит является важной вехой, открывающей новое начало в хороших двусторонних отношениях между двумя странами.
Он выразил свою любовь к стране и народу Вьетнама и поздравил страну Юго-Восточной Азии с ее выдающимися достижениями в области развития, выразив уверенность в том, что Вьетнам достигнет цели стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Он был рад узнать, что две страны договорились повысить уровень своих отношений до уровня всеобъемлющего партнерства, подтвердив, что египетско-вьетнамские отношения являются особыми историческими отношениями, установленными на раннем этапе и поддерживаемыми президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси, самим премьер-министром и всеми высокопоставленными египетскими руководителями.

Искренне поблагодарив египетских лидеров и народ за теплый и уважительный прием, оказанный высокопоставленной делегации Вьетнама, президент Лыонг Кыонг выразил свое впечатление от стремительного развития Египта, особенно в области строительства и застройки новых городских районов и административных центров, демонстрирующих видение страны и стремление к прорыву и подъему.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию традиционной дружбы и многопланового сотрудничества с Египтом и надеется вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень - более прочный, содержательный и эффективный.

Высоко оценивая возможности сотрудничества с Египтом и Африкой, президент Лыонг Кыонг предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, создать новые правовые рамки и содействовать двустороннему сотрудничеству во всех областях.

Соглашаясь продвигать экономическое сотрудничество в устойчивом и взаимовыгодном направлении, президент предложил содействовать бизнесу обеих сторон в инвестировании и сотрудничестве в таких областях, как логистика, строительство энергетической инфраструктуры, промышленное производство, текстильная промышленность, возобновляемые источники энергии, а также в новых и потенциальных областях, таких как "зеленый переход", цифровая трансформация, и халяльная промышленность.

Он отметил, что обеим сторонам необходимо содействовать координации, консультациям и взаимной поддержке на международных и региональных форумах, а также активизировать обмен опытом в области поддержания мира и посредничества, чтобы активно способствовать миру и стабильности в каждом регионе и во всем мире в целом.

Президент также попросил премьер-министра Египта обратить внимание на вьетнамскую общину в стране и создать для нее благоприятные условия для ведения бизнеса и стабильной жизни, способствуя тем самым развитию Египта и отношений между двумя странами.

Впечатленный стратегическими целями Вьетнама, премьер-министр Мостафа Мадбули сказал, что Египет также реформирует и реструктуризирует частный сектор, привлекает иностранные инвестиции, продвигает промышленную революцию, информационные технологии и "зеленый переход", а также минимизирует воздействие изменения климата.

Подчеркнув сходство между Вьетнамом и Египтом, ведущий выразил надежду, что обе стороны укрепят сотрудничество и эффективно используют потенциал двусторонних отношений, стремясь начать переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Египтом (ССТ) на основе равенства, баланса и взаимной выгоды. Они также должны приложить усилия для увеличения товарооборота, о чем договорились президент Абдель Фаттах Ас-Сиси и президент Лыонг Кыонг в ходе своих переговоров.

Премьер-министр также предложил создать Вьетнамско-арабский деловой совет, который будет служить мостом, соединяющим Вьетнам с рынками региона Ближнего Востока, Африки и арабских стран.

Он сказал, что рад приветствовать вьетнамских инвесторов, и заверил, что создаст для них благоприятные условия для ведения бизнеса в своей стране. Египет готов принять вьетнамских студентов для обучения в университете Аль-Азхар и других учебных заведениях Египта, добавил он.

Премьер-министр Египта высоко оценил роль Вьетнама в Организации Объединенных Наций и заявил, что направит делегацию для участия в церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Ханое в октябре.

По этому случаю президент Лыонг Кыонг передал премьер-министру Мостафе Мадбули уважительное приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Вьетнам в ближайшее время. Египетский лидер с удовольствием принял приглашение.

ИЖВ/ВИА

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