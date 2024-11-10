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Президент государства Лыонг Кыонг встретился с представителями вьетнамской общины в Чили

9 ноября вечером (по местному времени) в рамках своего официального визита президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама посетили и пообщались с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в этой латиноамериканской стране.
  Президент государства Лыонг Кыонг встречается с представителями вьетнамской общины в Чили. Фото: ВИA  
Посол Вьетнама Нгуен Вьет Кыонг доложил президенту, что вьетнамская община в Чили, хотя и невелика, всегда поддерживала дух солидарности. Большинство из них проживает в южных регионах Чили, меньшее число - в столице Сантьяго и в северных районах.

Он пообещал успешно вести внешнюю политику, укреплять сотрудничество в области национальной обороны, экономики и торговли, одновременно создавая единое представительство, способствуя развитию отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Чили.

Президент государства высоко оценил усилия и достижения посольства, а также зарубежной вьетнамской общины в реализации внешней политики партии и государства, способствуя дальнейшему развитию вьетнамско-чилийского всеобъемлющего партнерства.

Говоря о ситуации на родине, он подтвердил, что, несмотря на сложные политические и экономические события в мире, Вьетнам под руководством партии сохраняет макроэкономическую стабильность, контролирует инфляцию, обеспечивает основные балансы экономики, поддерживает социально-политическую стабильность и укрепляет национальную оборону-безопасность. Страна твердо защищает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, а внешние сношения получают все большее развитие и достигают многих положительных результатов.

Подчеркнув, что партия и государство всегда заботятся и рассматривают зарубежную вьетнамскую общину как неотъемлемую часть, ресурс вьетнамской нации и важный фактор, способствующий укреплению отношений сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и другими странами, президент государства попросил посольство продолжать продвигать свою роль в качестве моста для продвижения и углубления вьетнамско-чилийских отношений.

Он попросил посольство продолжать синхронно развертывать деятельность в области политической дипломатии, экономической дипломатии, культурной дипломатии и общественной работы, уделяя первостепенное внимание продвижению роли консультирования, сопровождения и поддержки реализации программ и проектов экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Посольству также было предложено продолжить создание единой, прозрачной и сильной партийной организации и представительного органа.

Президент государства Лыонг Кыонг выразил надежду, что посольство окажет своевременную поддержку вьетнамцам, проживающим за рубежом, в Чили. Он выразил надежду, что вьетнамская община в Чили, несмотря на свою скромную численность, всегда будет оставаться сплоченной, поддерживать тесные отношения, поддерживать регулярные контакты и с энтузиазмом участвовать в мероприятиях, направленных на благо родины.

ИЖВ/ВИА

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