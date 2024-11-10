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Президент государства Лыонг Кыонг встретился с представителями вьетнамской общины в Чили
Он пообещал успешно вести внешнюю политику, укреплять сотрудничество в области национальной обороны, экономики и торговли, одновременно создавая единое представительство, способствуя развитию отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Чили.
Президент государства высоко оценил усилия и достижения посольства, а также зарубежной вьетнамской общины в реализации внешней политики партии и государства, способствуя дальнейшему развитию вьетнамско-чилийского всеобъемлющего партнерства.
Говоря о ситуации на родине, он подтвердил, что, несмотря на сложные политические и экономические события в мире, Вьетнам под руководством партии сохраняет макроэкономическую стабильность, контролирует инфляцию, обеспечивает основные балансы экономики, поддерживает социально-политическую стабильность и укрепляет национальную оборону-безопасность. Страна твердо защищает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, а внешние сношения получают все большее развитие и достигают многих положительных результатов.
Подчеркнув, что партия и государство всегда заботятся и рассматривают зарубежную вьетнамскую общину как неотъемлемую часть, ресурс вьетнамской нации и важный фактор, способствующий укреплению отношений сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и другими странами, президент государства попросил посольство продолжать продвигать свою роль в качестве моста для продвижения и углубления вьетнамско-чилийских отношений.
Он попросил посольство продолжать синхронно развертывать деятельность в области политической дипломатии, экономической дипломатии, культурной дипломатии и общественной работы, уделяя первостепенное внимание продвижению роли консультирования, сопровождения и поддержки реализации программ и проектов экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Посольству также было предложено продолжить создание единой, прозрачной и сильной партийной организации и представительного органа.
Президент государства Лыонг Кыонг выразил надежду, что посольство окажет своевременную поддержку вьетнамцам, проживающим за рубежом, в Чили. Он выразил надежду, что вьетнамская община в Чили, несмотря на свою скромную численность, всегда будет оставаться сплоченной, поддерживать тесные отношения, поддерживать регулярные контакты и с энтузиазмом участвовать в мероприятиях, направленных на благо родины.