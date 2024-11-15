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Президент государства Лыонг Кыонг встретился с мэром Лимы и получил символический ключ
Лыонг Кыонг предложил Лиме, как столице Перу, сыграть ведущую роль в развитии многогранного сотрудничества двух стран. Он также попросил мэра поддержать Группу военной промышленности и телекоммуникаций Viettel (Viettel) в расширении ее проекта Bitel в Перу и участии в проектах цифровой трансформации и «умного города» Лимы.
Мэр Перу выразил полную поддержку инвестициям Viettel в Перу, особенно ее усилиям по расширению зоны покрытия в отдаленных районах.
Подчеркнув стремление столицы развиваться как «умный город», он сказал, что с нетерпением ждет будущих возможностей для обмена знаниями между обеими сторонами в этой области и поделился своим желанием перенять опыт Вьетнама, обратившись за поддержкой в реализации проектов по созданию систем социального обеспечения и предоставления кредитных электронных кошельков для малообеспеченных жителей Лимы.
По этому случаю муниципальная администрация вручила Лыонг Кыонгу символический ключ от города в знак признания его роли в развитии прочного и устойчивого партнерства между двумя странами.
Выступая на торжественном мероприятии после частной встречи, Лопес Алиага подчеркнул, что вручение ключа символизирует новый статус президента Лыонг Кыонга как близкого друга Лимы и Перу.
Президент сказал, что это одновременно честь и ответственность, поэтому необходимо продолжать продвигать и углублять хорошие отношения между Вьетнамом и Перу в более практическом и эффективном направлении.