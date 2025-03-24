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Президент государства Лыонг Кыонг вручил Биньфыоку Орден труда первой степени
Приветствуя достижения провинции во всех аспектах, он подтвердил, что Биньфыок не только стал центром социально-экономического развития, но и является свидетельством воли и стремления к прогрессу земли, некогда опустошенной войной.
Глава государства призвал южную провинцию продолжать развивать свои героические традиции, стойкость, интеллект, решительность, дух и силу своего народа и блока великого национального единства, чтобы вместе с всей страной вступить в новую эру - эру роста, сильного развития и процветания нации.
По словам секретаря парткома провинции Тон Нгок Хань, в 2024 году объем экономики Биньфыока достиг более 115 триллионов донгов (4,49 миллиарда долларов США), что в 92 раза больше, чем в 1997 году, когда он был восстановлен. Средний темп роста ВРВП в 2021-2025 годах составляет 9,4%, что является высоким показателем по сравнению со средним уровнем по стране. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сегодняшний день достиг почти 5 миллиардов долларов США, а уровень урбанизации превышает 41 %.
В тот же день президент государства посетил национальный исторический памятник Фу Риенг До, где в 1929 году была создана ячейка Индокитайской коммунистической партии Фу Риенг, ставшая первой ячейкой коммунистической партии в юго-восточном регионе, и воскурил благовония.
Он также посетил и вручил подарки ветерану Нгуен Фыонг Ми, историческому свидетелю, который непосредственно сражался и участвовал во всей кампании по освобождению Фыоклонга и Донгхоая в 1975 году.