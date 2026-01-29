Президент государства Лыонг Кыонг встречает Председателя Европейского совета Антониу Кошту. Фото: ВИА

По приглашению Президента государства Лыонг Кыонга Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в столицу Ханой, начав официальный визит во Вьетнам 28–29 января 2026 года.



Утром 29 января в Президентском дворце Президент государства Лыонг Кыонг возглавил официальную церемонию встречи Председателя Европейского совета Антониу Кошты.



Визит Председателя Европейского совета Антониу Кошты проходит в исключительно важный момент, когда Вьетнам успешно провёл XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама, а стороны отметили 35-летие установления дипломатических отношений в 2025 году (28.11.1990–28.11.2025).



Кортеж сопровождения доставил Председателя Европейского совета Антониу Кошту в Президентский дворец. Президент государства Лыонг Кыонг находился у красной дорожки и тепло приветствовал Антониу Кошту, возглавляющего высокопоставленную делегацию ЕС с официальным визитом во Вьетнам. Представители столичной молодежи вручили Председателю Европейского совета букет свежих цветов.



Под звуки приветственной музыки Президент государства Лыонг Кыонг и Председатель Европейского совета Антониу Кошта поднялись на почётную трибуну. После исполнения государственных гимнов Вьетнама и Европейского союза оба лидера сошли с трибуны, подошли для приветствия боевого знамени и осмотрели Почётный караул Вьетнамской народной армии. Затем стороны представили составы высокопоставленных делегаций Вьетнама и Европейского союза, участвующих в церемонии.

Европейский союз и Вьетнам официально установили дипломатические отношения 28 ноября 1990 года. С тех пор двусторонние отношения развиваются всё более активно. Высшее руководство сторон регулярно осуществляет контакты и обмены как в двустороннем формате, так и на полях многосторонних форумов; стороны эффективно взаимодействуют на многосторонних площадках и в международных организациях, особенно в рамках сотрудничества АСЕАН – ЕС, АСЕМ и Организации Объединённых Наций.



Успехи внешнеполитической деятельности способствовали повышению уровня отношений между Вьетнамом и Европой и расширению пространства стратегического сотрудничества Вьетнама во всех сферах — политике, экономике, торговле и инвестициях, науке и технологиях и других, обеспечив важные ресурсы для новой эпохи развития страны.



В 2012 году стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и сотрудничестве (PCA), вступившее в силу 1 октября 2016 года, что стало важной вехой в отношениях между Вьетнамом и ЕС и создало правовую основу для перехода двусторонних связей на новый этап развития с более широким и глубоким охватом. После десятилетия активного продвижения сотрудничества 30 июня 2019 года были подписаны Соглашение о свободной торговле Вьетнам – ЕС (EVFTA) и Соглашение о защите инвестиций Вьетнам – ЕС (EVIPA). В настоящее время EVIPA ожидает ратификации рядом государств – членов ЕС, тогда как EVFTA официально вступило в силу 1 августа 2020 года, открыв новую главу в двустороннем сотрудничестве. Эти соглашения образно называют «скоростной магистралью», соединяющей две динамичные экономики и формирующей рамки глубокого и всеобъемлющего взаимодействия между Вьетнамом и ЕС.

За пять лет реализации соглашений они продемонстрировали высокую эффективность, сделав Вьетнам крупнейшим торговым партнёром ЕС в АСЕАН, а ЕС — четвёртым по величине торговым партнёром и шестым крупнейшим инвестором Вьетнама. Благодаря EVFTA объём двусторонней торговли увеличился более чем на 40 % — с 44,1 млрд долларов США в 2020 году до 64,6 млрд долларов США в 2024 году и 61 млрд долларов США за десять месяцев 2025 года; объём инвестиций ЕС во Вьетнам вырос с 25,5 млрд до почти 35 млрд долларов США.



В условиях постоянного укрепления отношений между Вьетнамом и ЕС официальный визит Председателя Европейского совета Антониу Кошты во Вьетнам имеет исключительно важное значение для двусторонних связей. Он свидетельствует о признании и высокой оценке ЕС правильного внешнеполитического курса Вьетнама — независимого, самостоятельного, основанного на многосторонности и диверсификации международных связей, а также подтверждает всё более высокий статус и авторитет Вьетнама на международной арене, особенно в качестве важного партнёра ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



После церемонии встречи Президент государства Лыонг Кыонг и Председатель Европейского совета Антониу Кошта проведут переговоры в узком составе, после чего возглавят высокопоставленные делегации Вьетнама и ЕС на переговорах, в ходе которых будет дана оценка результатам сотрудничества за прошедшее время и намечены направления взаимодействия на предстоящий период. По завершении переговоров оба лидера встретятся с представителями СМИ для сообщения о достигнутых результатах.