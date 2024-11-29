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Президент государства и король Камбоджи наслаждаются чаем в Храме литературы
Государственный лидер также поделился с королем уникальным стилем и искусством питья чая во Вьетнаме.
Он выразил свое удовлетворение стабильным развитием отношений двух стран и тем, как доверие и связь между их лидерами и народами все больше укрепляются.
Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что король, занимая свой высокий пост, продолжит развивать эти прекрасные отношения и поддерживать усилия по просвещению людей, особенно молодого поколения, о солидарности и взаимных вкладах между двумя странами и народами, а также уделять внимание дальнейшему развитию вьетнамско-камбоджийской дружбы.
Ранее в тот же день король Камбоджи и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетили пагоду Куаншы - главную святыню древности в Ханое.