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Президент государства и король Камбоджи наслаждаются чаем в Храме литературы

29 ноября президент Вьетнама Лыонг Кыонг и король Камбоджи Преах Бат Самдех Преах Боромнеат Нородом Сихамони в рамках государственного визита короля посетили Ван Миеу - Куок Ты Жам (Храм литературы) в Ханое и попробовали там вьетнамский чай.
  Президент государства Лыонг Кыонг (справа) и король Камбоджи Преах Бат Самдеч Преах Боромнеат Нородом Сихамони пьют чай в Храме литературы. Фото: ВИA  
Лыонг Кыонг познакомил короля с историческим значением этого памятника, подчеркнув, что он является символом тысячелетнего наследия Ханоя и первого в стране университета, где находятся 82 каменные стелы лауреатов докторской степени, признанные ЮНЕСКО Всемирным документальным наследием. Ранее это место принимало короля-отца Нородома Сианука и королеву-мать во время их государственного визита во Вьетнам в декабре 1995 года.

Государственный лидер также поделился с королем уникальным стилем и искусством питья чая во Вьетнаме.

Он выразил свое удовлетворение стабильным развитием отношений двух стран и тем, как доверие и связь между их лидерами и народами все больше укрепляются.

Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что король, занимая свой высокий пост, продолжит развивать эти прекрасные отношения и поддерживать усилия по просвещению людей, особенно молодого поколения, о солидарности и взаимных вкладах между двумя странами и народами, а также уделять внимание дальнейшему развитию вьетнамско-камбоджийской дружбы.

Ранее в тот же день король Камбоджи и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетили пагоду Куаншы - главную святыню древности в Ханое.

ИЖВ/ВИА

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